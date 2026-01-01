Leganerd.com
Il fungo Candida auris si sta diffondendo più rapidamente del previsto

Una revisione degli studi analizza un’infezione fungina sempre più resistente ai farmaci, che colpisce soprattutto i pazienti più fragili negli ospedali: ecco gli ultimi dati.

di Daniela Giannace
Esiste una varietà del fungo comune Candida auris che resiste ai farmaci utilizzati per debellarlo e far guarire i pazienti. La nuova infezione sta preoccupando gli scienziati di tutto il mondo, che si stanno impegnando per una revisione degli ultimi studi e per arrivare a una nuova risposta clinica e sanitaria.

Le infezioni fungine non sono poche nel mondo: ogni anno colpiscono 6,5 milioni di persone, le morti sono superiori nelle percentuali ai pazienti curati con terapia antimicotica. La Candida è un lievito invasivo che colpisce persone con sistema immunitario debole, per questo è molto pericoloso per la salute.

Gli studiosi hanno scoperto un nuovo comportamento del fungo: la sua resistenza estrema è data dalla capacità di trasformarsi da lievito in una consistenza filamentosa. Colonizza e aderisce alla pelle umana grazie a delle proteine presenti nella parete cellulare. Su Microbiology and Molecular Biology Reviews, i ricercatori parlano di contagiosità intra- e inter-ospedaliera della nuova forma di C. auris. Il fungo è dotato anche di pompe di efflusso, questo gli dà resistenza ai farmaci antimicotici che riescono a rimuoverlo ma non a ucciderlo.

fungo Candida auris

Il primo caso di Candida auris resistente è stato individuato in Giappone nel 2009, nel condotto uditivo di un paziente: dalla scoperta iniziale alla diffusione globale negli anni successivi

Il nuovo fungo è stato scoperto nel condotto uditivo di un paziente in Giappone nel 2009. Questa forma di Candida si è poi diffusa nei Paesi più vicini, partendo dall’India. Nel 2014 è stato identificato come una grave minaccia per la salute pubblica. La Candida auris è ora presente in 61 Paesi di sei continenti, una nuova revisione è necessaria nonostante dal 2009 ce ne siano state diverse.

Candida auris negli USA: un’ondata di casi Candida auris negli USA: un’ondata di casi

Esistono altri modi per debellare un fungo così resistente alle cure? I ricercatori sono al lavoro per trovare nuove risposte cliniche. “La diagnosi delle infezioni da C. auris è spesso ostacolata da errori di identificazione, che portano a ritardi nell’inizio di una terapia antimicotica appropriata. Nel complesso, questi dati sottolineano la necessità di sviluppare nuovi agenti antimicotici con attività ad ampio spettro contro i patogeni fungini umani, di migliorare i test diagnostici e di sviluppare modalità aggiuntive basate su immunità e vaccini per il trattamento dei pazienti ad alto rischio”, una parte della risposta degli studiosi nella revisione.

