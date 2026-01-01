Clima e innovazione: l’IA come alleata contro le sfide ambientali globali

Bibi e Yang sono due ricercatori, in un loro ultimo studio parlano dell’intelligenza artificiale come risorsa per la costruzione di città intelligenti ed ecosostenibili. Nella nuova risorsa tra il digitale e l’informatico, la risposta per affrontare sfide ambientali globali come il cambiamento climatico e un uso più sostenibile e parsimonioso delle risorse. L’IA si può già integrare con sistemi energetici, trasporti, gestione idrica, sistemi di tutela della biodiversità e per la transizione green in tanti campi.

Partiamo dall’energia sostenibile, che cosa raccontano i due ricercatori? Gli algoritmi intelligenti possono analizzare già grandi quantità di dati delle reti e prevedere domanda, offerta e consumi. Un calcolo importantissimo, ad esempio in una città con molti abitanti: con poco dispendio di energia ma tanta precisione si otterrà un utilizzo più efficiente delle risorse e un’integrazione più facile delle fonti rinnovabili. Sistemi di eolico o solare sono già dotati di importanti tecnologie automatizzate, con l’IA è possibile diminuire ancora di più la dipendenza dai combustibili fossili.

I trasporti sono quel settore che utilizza l’energia green e rinnovabile e può benissimo applicare l’intelligenza artificiale, anche per supportare i passeggeri. Dati in tempo reale, riduzione di congestione, tempi di percorrenza ed emissioni. Veicoli autonomi, più sicuri e centralizzati, con gestione intelligente del traffico. Gli esperimenti intelligenti tra veicoli autonomi e sistemi di controllo del traffico ci sono già stati. Si continuano a immaginare e progettare città sostenibili, accessibili e con servizi guidati dall’IA utili ma anche futuristici.

4 ambiti su cui far lavorare l’intelligenza artificiale ma la difesa dell’ecosistema è al primo posto, la visione di Bibi e Yang comprende anche la cooperazione internazionale

Risorse idriche da conservare ma anche da tenere pulite, parliamo delle acque reflue oppure ricche di contaminanti. Il futuro con l’IA vede sensori, analisi predittive, sistemi intelligenti per monitorare le riserve di acqua. Non solo, individuare le perdite e ridurre gli sprechi non solo aumenterà l’acqua ma rappresenterà un risparmio importante per i cittadini. Acqua e biodiversità sono collegate, in tutti i sensi.

La difesa ecologica è l’ultimo punto dello studio di Bibi e Yang. L’IA può individuare e catalogare le minacce, aiutare l’uomo nella tutela sfruttando modelli di apprendimento automatico. L’IA può individuare pattern ecologici e prevedere cambiamenti negli ecosistemi. Raccogliere dati utili per costruire strategie di conservazione. Rimangono da raccontare l’IA nell’agricoltura, nella logistica, in tanti ambiti di ricerca, nello sviluppo di etica e cooperazione urbana, sociale e internazionale.