Un blackout ha mandato in tilt i robotaxi di Waymo: traffico nel caos

Un blackout improvviso ha trasformato le strade di San Francisco in un banco di prova inatteso per la guida autonoma. Dopo un’estesa interruzione di corrente che ha spento i semafori in diverse zone della città, numerosi veicoli a guida autonoma di Waymo sono rimasti fermi nel mezzo degli incroci, con le luci di emergenza accese, attirando l’attenzione di residenti e utenti sui social. Nel 2026 è atteso il debutto dei robotaxi Waymo anche in Europa.

Blackout, semafori spenti e robotaxi

L’interruzione di corrente è stata causata da un incendio in una sottostazione di Pacific Gas & Electric, che ha lasciato senza elettricità circa 130.000 clienti. Nel corso della giornata successiva, l’azienda ha comunicato di aver ripristinato il servizio per oltre 110.000 utenze, mentre restavano ancora disservizi in quartieri come Presidio, Richmond District, Golden Gate Park e alcune aree del centro cittadino.

bad day to be a Waymo in SF during a PG&E-induced power outage pic.twitter.com/3SwEP993zn — Mishaal Abbasi (@WhereIsMishaal) December 21, 2025

In risposta alla situazione, Waymo ha deciso di sospendere temporaneamente il proprio servizio di ride-hailing nell’area della Baia. «Abbiamo sospeso temporaneamente il nostro servizio di trasporto a San Francisco a causa del blackout diffuso», ha spiegato la portavoce Suzanne Philion. «I nostri team stanno lavorando con la massima attenzione e in stretto coordinamento con le autorità cittadine e confidiamo di poter riportare il servizio operativo il prima possibile». Nonostante la sospensione, immagini e video circolati online mostravano diversi veicoli già in strada incapaci di procedere, fermi agli incroci privi di segnaletica luminosa funzionante.

Un limite per la guida autonoma?

Waymo non ha chiarito ufficialmente perché il blackout abbia portato all’immobilizzazione dei veicoli, ma l’episodio sembra evidenziare una possibile debolezza del sistema Waymo Driver. Sul proprio sito, l’azienda sottolinea che il software di guida autonoma è progettato per reagire a segnali e indicazioni stradali, inclusi colori dei semafori e segnali di stop temporanei. In assenza totale di segnali funzionanti, i robotaxi potrebbero aver adottato una strategia di sicurezza estrema, scegliendo di fermarsi piuttosto che interpretare una situazione non prevista.

Il caso ha riacceso il confronto tra i diversi approcci alla guida autonoma. Elon Musk non ha perso l’occasione per intervenire sui social, affermando che «i robotaxi Tesla non sono stati influenzati dal blackout di San Francisco».