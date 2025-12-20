Svelata la vera velocità del tempo su Marte: nuovi calcoli mostrano differenze con la Terra

Un nuovo studio condotto da scienziati del National Institute of Standards and Technology (NIST) negli Stati Uniti ha scoperto che gli orologi su Marte segnano il tempo in modo leggermente più rapido rispetto a quelli sulla Terra, confermando le previsioni della teoria della relatività generale di Einstein. Questo effetto è dovuto principalmente alla gravità più debole su Marte e alla particolare orbita del pianeta attorno al Sole.