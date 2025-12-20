L’IA costruisce relazioni come noi: rivelati i suoi schemi di “amicizia”

Un nuovo studio ha rivelato che modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, Llama e Claude tendono a selezionare contatti nei social network simulati seguendo criteri sorprendentemente simili a quelli umani. In esperimenti in cui ai modelli veniva chiesto di “fare amicizia” all’interno di reti artificiali di circa 200 nodi, è emerso che gli algoritmi non si limitano a rispondere in modo neutro o casuale: preferiscono collegarsi con agenti già ben connessi – ovvero con un alto “status sociale” all’interno della rete – proprio come tendono a fare le persone nei social network reali. Questo comportamento è stato osservato in varie condizioni, sia che i modelli conoscessero solo le reti sociali, sia che avessero ulteriori informazioni contestuali.