Una mosca carnivora potrebbe tornare negli Stati Uniti: allarme tra allevatori e veterinari

Il verme del Nuovo Mondo non deve ingannarvi con il nome, in realtà è una mosca carnivora temuta da tutti gli allevatori di bestiame negli Stati Uniti. Il suo ritorno, pericoloso per l’agricoltura e la salute umana, ha messo in moto i ricercatori dell’Università della California a Riverside. Stanno avviando un programma di monitoraggio per prevenire una nuova invasione di questo parassita.

In passato causò enormi danni economici agli allevatori. Il verme del Nuovo Mondo si riferisce allo stato larvale della mosca carnaria Cochliomyia hominivorax. Si nutre di tessuti vivi e non di materia in decomposizione. Le femmine depongono le uova all’interno di ferite aperte degli animali, le uova si schiudono nel sangue caldo. Le larve, una volta uscite, penetrano nella carne e una semplice ferita diventa una lesione letale. Amy Murillo, professoressa associata di entomologia all’UCR, ha dichiarato: “Non tutti i mosconi appartengono a questa specie. Non dobbiamo avere paura di tutte le mosche. Ma questa specie, in particolare, è quella che dobbiamo evitare a tutti i costi”.

Sessant’anni fa si debellò così la mosca carnivora più pericolosa degli Stati Uniti, il dipartimento agricolo della California vuole ottenere lo stesso successo strategico

Il Dipartimento per l’Alimentazione e l’Agricoltura della California ha stanziato 507.000 dollari per il monitoraggio statale e la ricerca. Bisogna individuare eventuali segnali precoci del ritorno di questa mosca, che è pericolosa anche per gli esseri umani. Fu debellata sessant’anni fa riuscendo a uccidere le mosche maschio e anche rendendole sterili.

Le femmine si accoppiano una sola volta nella loro vita, che dura pochissimo, uccidere i partner ha causato il crollo del parassita. La mosca è stata poi ritrovata verso Panama, gli Stati Uniti hanno dovuto lavorare su una strategia per non far espandere verso il Sud o altre aree la mosca.

La dottoressa Murillo ha anche detto: “Dobbiamo essere preparati, non è ancora stato trovato in California ma si trova entro 112 chilometri dal confine con il Texas”. A rischio il bestiame femminile nel periodo del parto, anche i cuccioli che tendono a ferirsi giocando, i maschi nei periodi di lotta. La campagna di ricerca e sensibilizzazione contro la mosca carnivora impegna veterinari, allevatori, entomologi.