I lettini abbronzanti causano mutazioni diffuse del DNA e aumentano il rischio di melanoma

Ci vuole più informazione e sensibilizzazione sull’abbronzatura artificiale, moda estetica che esiste da più di un secolo. Un ampio studio della Northwestern Medicine e dall’Università della California di San Francisco aggiungono a quanto già si sa, che provoca anche danni estesi e profondi nel DNA della pelle. Aumenta così il rischio di melanoma, una forma letale di cancro cutaneo. La ricerca per la prima volta fornisce una mappatura dettagliata delle mutazioni genetiche indotte dai lettini abbronzanti. Gli effetti sono più pervasivi del previsto e superiori alla normale esposizione al sole.

I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di circa 3000 pazienti, confrontando chi ha utilizzato lettini abbronzanti e chi no. Il melanoma, dicono i risultati epidemiologici usciti, è stato diagnosticato nel 5,1% degli utilizzatori di lettini, 2,1% nei non utilizzatori. Si sono tenuti conto di fattori come età, sesso, scottature solari, familiarità, abbronzatura indoor. Il rischio di melanoma considerando fattori congeniti e uso dei lettini abbronzanti è aumentato di 2,85 volte.

Dall’OMS alle parole di Gerami: i lettini abbronzanti provocano mutazioni profonde anche in zone protette dal sole, ci vogliono più avvisi alla popolazione

Lo studio ha anche utilizzato tecniche avanzate di sequenziamento genomico su singola cellula. Sono stati prelevati e osservati in laboratorio 182 melanociti da biopsie cutanee. Chi ha utilizzato lettini abbronzanti ha presentato il doppio delle mutazioni genetiche. Ha anche presentato una maggiore frequenza di mutazione collegate al rischio di melanoma. Lo studio fa emergere un dato in più rispetto alle ricerche precedenti, alcune alterazioni sono state individuate in aree del corpo normalmente protette dal sole, ad esempio la schiena o i glutei. I lettini abbronzanti causano danni al DNA e quindi influiscono su tutta la superficie cutanea.

Lo studio è stato finanziato da diversi enti, non solo, gli autori ricordano che l’Organizzazione Mondiale della Sanità avevano stilato giàuna lista di rischi legati all’abbronzatura artificiale su lettini. Le forme di cancro che rischia di sviluppare sono di classe 1. L’autore principale della ricerca, oltre a sensibilizzare sul tema ha anche raccontato la sua esperienza personale con il melanoma sviluppato a causa dell’abbronzatura artificiale.

Queste le parole del Dott. Pedram Gerami: “La maggior parte dei miei pazienti ha iniziato a sottoporsi a trattamenti abbronzanti quando era giovane, vulnerabile e non aveva lo stesso livello di conoscenza e istruzione che ha da adulto. Si sentono offesi dall’industria e si pentono degli errori commessi in gioventù. Quando si acquista un pacchetto di sigarette, viene specificato che potrebbe provocare il cancro ai polmoni. Dovremmo adottare una campagna simile per l’uso dei lettini abbronzanti”.