Vegani e vegetariani da piccoli? La scienza chiarisce vantaggi e carenze nutrizionali

48.000 bambini e adolescenti hanno aiutato dei ricercatori internazionali a studiare gli effetti delle diete vegane e vegetariane sulla crescita, sulla salute e anche sul livello nutrizionale. Non è il primo studio pubblicato, ma quello inserito recentemente e pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition è una meta-analisi, una delle più ampie condotte sulle diete vegetali su minori sotto i 18 anni. La meta-analisi ha considerato ben 59 studi in 18 paesi, confrontando bambini latto-ovo-vegetariani, vegani e onnivori. I dati considerati sono: i nutrienti, la composizione corporea e gli indicatori di salute.

Le diete vegetariane e vegane contribuiscono a una crescita sana se pianificate e integrate con alcuni elementi importanti per la crescita, tra cui carboidrati, proteine, grassi, vitamina B12, calcio, iodio e zinco. I bambini vegetariani consumano più fibre, ferro, folati, vitamina C e magnesio rispetto ai coetanei onnivori. Ma le ricerche hanno dimostrato apporti inferiori di energia, proteine, grassi e zinco. Anche la vitamina B12, discussa in tutte le diete cruelty-free, risulta carente. I dati sono più limitati per i bambini che seguono diete vegane, quindi a base totalmente vegetale; per loro la carenza più riscontrata è nel calcio.

Bambini vegetariani e vegani possono crescere in salute se le diete sono pianificate con cura, tra gli autori della ricerca una dottoressa italiana

Ci sono dati positivi sulle diete vegetariane nell’infanzia: i bambini tendono ad essere più magri e ad avere un BMI più a norma. Gli esami cardiovascolari, di colesterolo totale e LDL, sono positivi. I ricercatori sono portati a non contrastare le diete senza carne, ma consigliano un approccio informato e supportato da pediatri e nutrizionisti.

L’autrice principale, Dott.ssa Monica Dinu, Università di Firenze, dichiara: “La nostra analisi delle prove attuali suggerisce che le diete vegetariane e vegane ben pianificate e opportunamente integrate possono soddisfare i requisiti nutrizionali e supportare una crescita sana nei bambini”.

Il Dr. Wolfgang Marx, Deakin University, coautore, ha aggiunto: “I nostri risultati suggeriscono che è essenziale un approccio equilibrato, con le famiglie che prestano molta attenzione a determinati nutrienti, in particolare vitamina B12, calcio, iodio, ferro e zinco, per garantire che i loro figli ricevano tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere sani”.