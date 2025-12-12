Leucemia a cellule T: un trattamento sperimentale apre la strada a nuove possibilità

Una nuova forma di immunoterapia ha fatto regredire una forma incurabile di leucemia a cellule T. Il gruppo di pazienti sottoposti è piccolo ma ha riportato esiti eccezionali. Il trattamento utilizza un tipo di globuli bianchi definiti cellule T. Sono state prelevate da donatori sani e poi progettate in laboratorio contro le cellule cancerogene.

La cura produrrà kit pronti all’uso per la somministrazione rapida. Si sorpassa la via più insidiosa e lunga delle terapie oncologiche personalizzate, ricavate di paziente in paziente. Le persone che hanno avuto esiti positivi dalla nuova immunoterapia sono 11, trattati presso il Great Ormond Street Hospital e il King’s College Hospital. La ricerca è stata pubblicata su New England Journal of Medicine.

Chiodo schiaccia chiodo, le cellule T modificate in laboratorio e introdotte nel corpo malato riescono ad attaccare il tumore

Le cellule T ingegnerizzate non vengono rigettate dal sistema immunitario perché riconosciute. È l’editing genetico, costruito in laboratorio, a portare il successo della nuova terapia immunoterapica. La cura vede diverse fasi nello sviluppo nella sua strategia. I primi risultati hanno portato i test diagnostici a non rilevare più la leucemia. Da qui, si sono provate diverse strade fino ad arrivare alle cellule T, alternative a cellule staminali o midollo osseo donati da pazienti sani.

Lo studio spiega chi è riuscito a sconfiggere la leucemia con la nuova cura. I medici parlano di un’opzione specialistica laddove la malattia si è ripresentata dopo trattamenti standard. I ricercatori vogliono migliorare i risultati fin qui raggiunti, rendere disponibile a più persone la cura ma soprattutto renderla più efficace laddove si può applicare. Una cura per una forma di leucemia difficile da affrontare, quella delle cellule T.

L’articolo pubblicato sul New England Journal parla anche degli effetti più faticosi dell’immunoterapia. Entra in un corpo dove il sistema immunitario è compromesso dalle cellule malate. Il paziente dovrà affrontare e lottare contro alcuni fastidi come la stanchezza, la perdita di peso, la facilità di ammalarsi, problemi intestinali o ormonali, infine lo stress emotivo. Il racconto degli 11 pazienti o delle loro famiglie è importante. Gli effetti dei primi successi di una cura hanno risvolti sulla vita quotidiana, sulla psiche ma anche sulla forza di affrontare cure e la malattia in corso.