Un ecosistema millenario in pericolo: cosa sta accadendo ai coralli Goniopora

Tra il 2023 e il 2024, la Grande Barriera Corallina ha subito i più alti picchi di calore degli ultimi secoli. Le conseguenze del cambiamento climatico causano ai coralli la morte, la decolorazione e altre malattie. Salviamo i coralli! è l’urlo che arriva da più parti del pianeta. Rischiano di sparire insieme all’ecosistema che vive con loro.

Infatti, non sono soltanto qualcosa di bello da vedere nelle foto acquatiche o con un bel tuffo da sub. Proteggono e forniscono cibo a numerosi pesci, compresi quelli che mangiamo. Lo stress termico favorisce dei patogeni che causano malattie diffuse tra i coralli, tra queste c’è la banda nera.

Le foto parlano più delle parole, coralli centenari diventano scheletri in una zona dell’Australia. Ecco il racconto dei ricercatori

La ricerca su questa malattia dei coralli è stata pubblicata su Proceedings of the Royal Society B. Ecco cosa raccontano gli studiosi: “Abbiamo monitorato centinaia di colonie di corallo su One Tree Reef, nella Grande Barriera Corallina meridionale in Australia, durante un’ondata di caldo del 2024. Indebolito dallo stress termico, un particolare tipo di corallo masso, Goniopora, ha sviluppato una malattia chiamata malattia della banda nera. Questi coralli sono vecchi, probabilmente hanno almeno 100 anni, e sono come la foresta secolare della barriera corallina. Sei mesi dopo, il 75% delle colonie di corallo nella comunità della barriera corallina da noi monitorata erano morte”.

A parlare sono le foto, quelle scattate dallo scienziato subacqueo Alexander Waller. La banda nera si diffonde rapidamente e in profondità, lasciando dei coralli gli scheletri. Seppur morti continuano ad essere risorsa, ad esempio per le alghe, ma non più ambiente e fonte di cibo sano per tutti i pesci che vivevano prima della malattia.

“Inizialmente stavamo monitorando diversi siti su One Tree Reef in risposta a un’ondata di calore estremo. Volevamo capire quali specie di corallo fossero più resistenti e quali più sensibili allo stress da calore. È stata una sorpresa vedere che i coralli sbiancati venivano rapidamente infettati dalla malattia delle bande nere. È causata da un gruppo di microbi patogeni che uccidono i tessuti dei coralli. Questi agenti patogeni sono naturalmente presenti nell’ambiente, ma questa è la prima volta che un’epidemia di questo tipo viene osservata sulla Grande Barriera Corallina”, hanno aggiunto i ricercatori.