Povertà energetica e disoccupazione: la nuova sfida sociale globale

beni e servizi essenziali è in un circolo vizioso. Crea posti di lavoro in base alle entrate che riceve, gli investimenti che si fanno, le richieste più svariate che gli arrivano. Il riscaldamento casalingo è tra questi beni e servizi insieme, essenziali dentro e fuori le città. Uno scienziato della James Cook University ha studiato la povertà energetica. Ne viene fuori questo disegno: se troppe persone non possono riscaldare casa per i costi delle bollette aumenta automaticamente la Ogni settore che produceè in un circolo vizioso. Crea posti di lavoro in base alle entrate che riceve, gli investimenti che si fanno, le richieste più svariate che gli arrivano. Ilè tra questi beni e servizi insieme, essenziali dentro e fuori le città. Uno scienziato dellaha studiato. Ne viene fuori questo disegno: se troppe persone non possono riscaldare casa per i costi delle bollette aumenta automaticamente la disoccupazione , sia nell’energia che nei settori connessi.

La ricerca prende in esame la popolazione australiana ma può essere applicata con altri numeri in altri contesti territoriali. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Energy Research & Social Science. L’articolo ha a cuore i disoccupati, ma fa emergere anche la difficoltà di molte persone ad affrontare il freddo. Il professor Walters dà una definizione specifica, di quelle che piacciono al giornalismo.

Il vero significato di povertà energetica e i suoi numeri tra le famiglie australiane

Il Professor Walters afferma: “La povertà energetica significa non poter riscaldare la propria casa quando si vuole, per motivi economici”. Che cosa comporta questo? Ecco subito la risposta. “Ridurre i consumi energetici è una delle ultime cose che le persone fanno. Le persone sono disposte a rinunciare a un pasto prima di rinunciare ai consumi energetici, il che indica che la povertà energetica rappresenta una situazione finanziaria davvero pessima per le persone. Non è un problema che riguarda solo l’emisfero australe, è un problema mondiale, anche per i paesi ricchi“.