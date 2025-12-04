Cervelli in sincronia: svelato il segreto del lavoro di squadra

Quando lavoriamo bene, concentrati, portando risultati, si entra in uno stato di grazia con ciò che facciamo. Gli esperti del time management lo chiamano il perfetto flusso di lavoro. Gli neuroscienziati invece parlano di buona connessione di neuroni e sinapsi. Si scopre che questa sintonia si condivide nel lavoro in team o di squadra. Se i vostri colleghi sono anche amici, e il lavoro che fate vi porta risultati, sperimenterete quanto descritto fin qui.

La sintonia di gruppo è un qualcosa di naturale per l’uomo, essere sociale. Alla collaborazione con gli altri si lega la nostra vita, anche quando non li conosciamo. Tra famigliari, amici e conoscenti simpatici le cose funzionano meglio.

Test cognitivi su esercizi eseguiti con le stesse istruzioni e regole, il cervello reagisce in pochi secondi

Gli scienziati hanno fatto fare degli esercizi di gruppo a volontari. Hanno dato le stesse istruzioni e spinto alla miglior collaborazione. Le persone hanno riconosciuto una sensazione comune e di tutti i giorni: il pensiero condiviso. Dà una sensazione di sintonia e fiducia in sé stessi di mille secondi. L’attività è stata anche misurata a livello cerebrale durante l’esecuzione dei compiti. Il risultato? I cervelli delle persone si sincronizzano ma in due precisi momenti. Quando si gioca, informazione utile nello sport o in palestra, e quando si scherza mentre si lavora. Se avete capito o colleghi capaci di sdrammatizzare o fare battute nei momenti giusti, sta aiutando l’azienda ad avere successo.

L’autrice guida di questa ricerca si chiama Denise Moerel, neuroscienziata cognitiva. Lavora per la Western Sydney Università, in Australia. I partecipanti sono stati divisi in 24 squadre, la scienziata ha valutato sia il lavoro di gruppo che in coppia. Le regole sono state importanti, le istruzioni precise e condivise hanno creato la connessione e la sintonia registrabile a livello cognitivo.

La ricerca ha molti dati in termini di millisecondi sulle reazioni. Possiamo aggiungere che le aziende più moderne considerano importanti queste ricerche ma ne sviluppano con esperti di nuove, perché i risultati applicati fanno bene ad azienda e dipendenti a 360 gradi.