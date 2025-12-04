Apple, il creatore di Liquid Glass si licenzia: lavorerà per Meta

Colpo di scena nella Silicon Valley: Alan Dye, storico responsabile del design delle interfacce Apple, lascia Cupertino per approdare a Meta. La mossa segna uno dei passaggi di talento più significativi degli ultimi anni, soprattutto perché avviene nel cuore di una competizione sempre più accesa tra Apple e il gruppo fondato da Mark Zuckerberg.

Apple ha confermato la sua uscita spiegando che Stephen Lemay, veterano del design in azienda dal 1999, prenderà il suo posto. Tim Cook ha sottolineato che il design resta “una priorità assoluta” per Apple e ha lodato Lemay come figura chiave dietro tutte le principali interfacce dell’azienda dagli anni Duemila a oggi.

Da “Liquid Glass” al nuovo ruolo in Meta

Dye è stato per anni uno dei volti del design Apple. Entrato nel 2006, ha lavorato su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro, e ha avuto un ruolo centrale nelle scelte che hanno definito l’identità moderna dei prodotti Apple, inclusa la rimozione del tasto Home su iPhone nel 2017.

A giugno aveva presentato Liquid Glass, il nuovo linguaggio visivo di iOS, macOS e watchOS, caratterizzato da pulsanti semitrasparenti, icone ridisegnate e animazioni più fluide. Un restyling pensato per avvicinare ancora di più hardware e software. Le recensioni sull’aggiornamento sono state miste, ma Apple l’aveva definito “il prossimo capitolo” della sua esperienza utente.

Ora Dye guiderà un team creativo all’interno di Meta, come annunciato da Zuckerberg sui social. Il CEO ha parlato di un’iniziativa che unisce design, moda e tecnologia, con l’obiettivo di “elevare il design all’interno di Meta”. Non è ancora chiaro su quali prodotti lavorerà.

Una nuova era per Meta?

La decisione di reclutare un nome così pesante suggerisce obiettivi molto ambiziosi. Meta ha già una linea di visori Quest e ha registrato un successo significativo con gli occhiali Ray-Ban Meta, dotati di fotocamere e funzioni AI integrate. Le vendite sono triplicate nell’ultimo anno, secondo EssilorLuxottica.

Zuckerberg ha ribadito che l’azienda sta entrando “in una nuova era in cui gli occhiali AI e altri dispositivi cambieranno il modo in cui ci connettiamo con la tecnologia e tra di noi”. In questo scenario, l’arrivo di Dye potrebbe essere il tassello decisivo per dare a Meta un’identità più forte, capace di competere direttamente con Apple proprio dove storicamente eccelle: il design.