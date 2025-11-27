Londra sotto attacco: tre consigli municipali messi KO dagli hacker

Tre consigli municipali londinesi, tra cui Kensington and Chelsea, Westminster e Hammersmith & Fulham, stanno gestendo un grave attacco informatico che ha compromesso i sistemi digitali e costretto le autorità a sospendere l’accesso alle reti interne e alle linee telefoniche. La misura è stata adottata per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza dei dati mentre vengono attivate procedure di emergenza per mantenere operativi i servizi più essenziali.

Servizi offline

I consigli di Kensington and Chelsea e Westminster, che condividono la stessa infrastruttura IT, spiegano che la priorità in questa fase è mettere al sicuro i sistemi, avviare il ripristino graduale delle piattaforme e assicurare la continuità dei servizi al pubblico, dagli alloggi alle richieste di supporto sociale fino alla raccolta dei rifiuti. Anche Hammersmith & Fulham conferma di essere coinvolto nell’incidente, ma non vengono al momento fornite stime sui tempi di ripristino né indicazioni sul possibile impatto sui cittadini.

Le autorità non hanno reso noto che tipo di attacco sia stato condotto, né hanno attribuito la responsabilità a specifici gruppi di hacker. Rimane aperta anche la questione sull’eventuale furto di dati, un aspetto particolarmente sensibile considerando la quantità di informazioni personali trattate quotidianamente dalle amministrazioni locali. Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale di Kensington, la causa dell’attacco è stata individuata, ma ulteriori dettagli non saranno divulgati finché le indagini in corso con le autorità britanniche non saranno concluse.

La vicenda riporta l’attenzione sulla fragilità delle infrastrutture digitali pubbliche nel Regno Unito. Negli ultimi anni diversi enti locali sono finiti nel mirino di gruppi cybercriminali, spesso con conseguenze rilevanti sui servizi pubblici e con costi elevati legati alla bonifica e al rafforzamento delle difese informatiche. La condivisione dei sistemi IT tra più consigli, pensata per ridurre costi e semplificare la gestione, mostra in casi come questo il rovescio della medaglia: un singolo attacco può estendersi rapidamente e bloccare intere aree amministrative.