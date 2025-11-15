Scoperte barche dell’età del bronzo conservate per 3.000 anni

Peterborough è una città inglese vicina alle più note Londra, Cambridge, Birmingham, Liverpool e altre. Ha una bellissima cattedrale, una storica locomotiva a vapore ma, soprattutto, un importante parco archeologico. Si chiama Flag Fen, risale all’età del bronzo e contiene le case del tempo, oggetti, utensili e un piccolo villaggio costruito interamente con il legno.

Il legno era un materiale importantissimo e veniva utilizzato per realizzare delle barche grandi e rudimentali per navigare fiumi e paludi. Tre imbarcazioni conservate da decenni e restaurate verranno esposte per la prima volta nel parco archeologico. Sono state rinvenute a Must Farm.

Le tre imbarcazioni sono tronchi scavati, molto rudimentali. Risalgono dall’età del bronzo fino all’età del ferro. Saranno esposte dopo 13 anni di conservazione. Ci sono barche antiche più elaborate, invece queste di Must Farm sono varie e rudimentali. Alcune sono aperte sui due punti estremi, per facilitare la pesca con le nasse, reti rudimentali realizzate con vegetazione resistente, rami, qualche semplice tessitura. Venivano utilizzate anche per trasportare persone e animali, fungevano quindi da trasporto agricolo o umano.

Le barche a tronchi di Must Farm: “Un potente momento di ricongiungimento con le persone che un tempo vivevano, lavoravano e viaggiavano in questo paesaggio”

Ci raccontano a cosa servisse l’area di Peterborough nell’antichità e le sue condizioni ambientali e acquatiche. Nel 2011 sono state scoperte nove imbarcazioni di tronchi a Whittlesey. Altri insediamenti utilizzavano la stessa tecnica per costruire le barche con i tronchi oppure si muoveva uno stesso nucleo di persone tra queste due aree. Le imbarcazioni ritrovate sono state conservate dagli storici con una soluzione di cera e acqua per proteggerle dal clima.

Jacqueline Mooney, direttrice generale del Flag Fen Archaeology Park, ci racconta qualche cosa in più sulle imbarcazioni di Must Farm: “Sono rimaste indisturbate per oltre 3.000 anni, preservate nel silenzio torboso del tempo. Ora, attraverso la nostra nuova mostra, emergono per raccontare la loro storia. Questa è più di una semplice mostra archeologica: è un potente momento di ricongiungimento con le persone che un tempo vivevano, lavoravano e viaggiavano in questo paesaggio. Lo scavo delle imbarcazioni di tronchi nel 2011 e nel 2012 è stato finanziato dal proprietario terriero Forterra, un produttore di prodotti edili, in vista delle operazioni di estrazione“.