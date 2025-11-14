Leganerd.com
Menu

Mozilla prepara AI Window: un assistente intelligente integrato in Firefox

Mozilla sperimenta AI Window, una nuova finestra di Firefox che permette di chattare con un assistente AI mentre si naviga online.

di Umberto Stentella
Mozilla prepara AI Window: un assistente intelligente integrato in Firefox

Mozilla si prepara a portare l’intelligenza artificiale direttamente dentro il suo browser. L’azienda ha annunciato AI Window, una nuova modalità di Firefox pensata per chi desidera interagire con un assistente virtuale in modo controllato e discreto. La funzione, ancora in fase di sviluppo, sarà facoltativa e affiancherà le tradizionali finestre del browser: quella standard e quella privata, quest’ultima sempre dedicata alla tutela della privacy.

L’obiettivo di AI Window è offrire all’utente un ambiente separato dove poter chiedere aiuto all’intelligenza artificiale senza interrompere la navigazione. L’assistente potrà fornire spiegazioni su pagine web, riassunti di articoli, suggerimenti o informazioni aggiuntive in tempo reale, il tutto restando confinato in una finestra dedicata. Mozilla punta così a differenziarsi da altri colossi come Google o Microsoft, che hanno scelto di integrare l’AI in modo più invasivo all’interno dei propri browser.

La società americana, da sempre attenta alla trasparenza e al controllo da parte degli utenti, ha spiegato che AI Window sarà completamente opt-in, cioè attivabile solo su richiesta. Gli interessati possono già registrarsi tramite il blog ufficiale di Mozilla per entrare nel programma di test e contribuire con i propri feedback allo sviluppo della funzione.

Nel frattempo, l’invasione dei browser alimentati dall’AI continua incessante. Tra gli altri, oltre ad Atlas di OpenAI, si segnalano anche Comet di Perplexity e Arc.

Fonte:
Ti potrebbero interessare
Mozilla prepara AI Window: un assistente intelligente integrato in Firefox