Mozilla prepara AI Window: un assistente intelligente integrato in Firefox

Mozilla si prepara a portare l’intelligenza artificiale direttamente dentro il suo browser. L’azienda ha annunciato AI Window, una nuova modalità di Firefox pensata per chi desidera interagire con un assistente virtuale in modo controllato e discreto. La funzione, ancora in fase di sviluppo, sarà facoltativa e affiancherà le tradizionali finestre del browser: quella standard e quella privata, quest’ultima sempre dedicata alla tutela della privacy.

L’obiettivo di AI Window è offrire all’utente un ambiente separato dove poter chiedere aiuto all’intelligenza artificiale senza interrompere la navigazione. L’assistente potrà fornire spiegazioni su pagine web, riassunti di articoli, suggerimenti o informazioni aggiuntive in tempo reale, il tutto restando confinato in una finestra dedicata. Mozilla punta così a differenziarsi da altri colossi come Google o Microsoft, che hanno scelto di integrare l’AI in modo più invasivo all’interno dei propri browser.

La società americana, da sempre attenta alla trasparenza e al controllo da parte degli utenti, ha spiegato che AI Window sarà completamente opt-in, cioè attivabile solo su richiesta. Gli interessati possono già registrarsi tramite il blog ufficiale di Mozilla per entrare nel programma di test e contribuire con i propri feedback allo sviluppo della funzione.

Nel frattempo, l’invasione dei browser alimentati dall’AI continua incessante. Tra gli altri, oltre ad Atlas di OpenAI, si segnalano anche Comet di Perplexity e Arc.