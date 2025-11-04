Leganerd.com
La cometa 3I/ATLAS intensifica la sua brillantezza vicino al Sole

Una cometa interstellare che appassiona tutti gli astrofili del mondo all'improvviso diventa di un altro colore. Scopriamo di più.

di Daniela Giannace
3I/ATLAS o C/2025 N1 (ATLAS) è una cometa interstellare proveniente da oltre il Sistema Solare. Una scoperta recente di questo oggetto che transita fra Terra e Sole, avvenuta in Cile (Río Hurtado) a luglio 2025. Il programma che l’ha osservata per la prima volta è stato creato apposta per scoprire gli asteroidi e altri oggetti spaziali in movimento verso o vicino al nostro pianeta. La cometa, a fine ottobre, ha raggiunto nella sua orbita il punto più vicino al Sole, il perielio, che è anche il momento in cui si trova sul lato non visibile della nostra stella.

I ricercatori Qicheng Zhang del Lowell ObservatoryKarl Battams del Naval Research Laboratory degli Stati Uniti e David Jewitt dell’Università della California, Los Angeles (UCLA), hanno seguito l’evoluzione della cometa grazie a sistemi satellitari progettati per monitorare il Sole. Con STEREO-ASOHO e GOES-19 hanno scoperto un improvviso e rapido aumento della luminosità di 3I/ATLAS. Non solo: più si avvicinava al Sole, più presentava un colore blu brillante, un elemento che dice molto sulla struttura chimica e fisica della cometa e delle sue reazioni quando si avvicina a un’altra stella.

La cometa 3I/ATLAS conserva la sua storia di origine fuori dal Sistema Solare, che cosa dicono gli scienziati sui suoi gas?

Tra settembre e ottobre 2025, quindi qualche mese dopo la sua scoperta, 3I/ATLAS passava da 2 a 1,36 unità astronomiche di distanza dal Sole. La sua luminosità è cresciuta seguendo una legge proporzionale all’inverso della distanza eliocentrica elevata alla potenza 7,5, un ritmo di schiarimento quasi doppio rispetto a quello delle comete ordinarie. La superficie del nucleo, secondo gli esperti, si compone di ghiacci e polveri provenienti da altri sistemi stellari, elementi che possono dare luogo a processi fisico-chimici anomali e ancora poco conosciuti.

La colorazione blu è stata studiata con il telescopio spaziale Hubble: deriva sia dalla polvere riflettente sia dalle emissioni di gas. La cometa contiene cianogeno e ammoniaca, e gli astronomi hanno osservato anche sfumature rossastre nelle precedenti rilevazioni. 3I/ATLAS sta rilasciando materiale in quantità sempre maggiori con l’aumentare del riscaldamento solare. Le immagini registrate dal coronografo GOES-19 hanno mostrato una chioma gassosa di circa quattro minuti d’arco.

3I/ATLAS sta appassionando astronomi professionisti e amatoriali: questa cometa è visibile anche con piccoli telescopi e, in questi giorni, sta riemergendo e potrà essere nuovamente osservata dalla Terra. L’aumento di luminosità è il primo fenomeno importante rilevato in questo terzo oggetto interstellare scoperto nel 2017.

