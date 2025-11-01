Leganerd.com
Menu

Un equilibrio fragile tra elementi naturali regola la vita nei bacini monsonici

Un team di ricercatori chiede ad amministratori locali e politici di considerare l'invisibile nella gestione dell'ambiente e della crisi climatica.

di Daniela Giannace
Un equilibrio fragile tra elementi naturali regola la vita nei bacini monsonici

Un team di ricerca guidato da L. Huang ha pubblicato uno studio su Communications Earth & Environment. Riguarda le complesse relazioni tra acqua, carbonio e elementi strutturali negli ecosistemi. L’attenzione, in questo complesso argomento biochimico, si è concentrata sui bacini monsonici. Le componenti oggetto dello studio interagiscono attraverso effetti a cascata non lineari. In parte li generano, in parte influenzano quelli già esistenti. In questa maniera interagiscono con gli ecosistemi tra strategie riproduttive, ma anche di resilienza o adattabilità.

In natura o ecologia le cose non accadono per caso, per questo vengono studiate e interpretate con discipline molto precise o logiche come la matematica, la fisica e la chimica. Questo ha sempre portato a studiare solo relazioni lineari. Huang con il suo team rompe questo schema considerando anche piccoli cambiamenti fattori di impatti giganteschi. Ad esempio, la disponibilità d’acqua, la sua quantità e caratteristiche microscopiche incidono sull’ecosistema, sul carbonio e sulla biodiversità (insieme di piante, animali ma anche microbi, miceti, eccetera).

ecosistemi del bacino monsonico

I bacini monsonici sono un caso studio importante per L. Huang: tanta acqua non significa produttività, la differenza la fanno le piante

I bacini monsonici sono caratterizzati da precipitazioni stagionali e da un’elevata biodiversità. Oltre a portare nuovi elementi chimici generano energia, quindi calore e movimento. I ricercatori hanno fatto delle simulazioni: un maggior apporto idrico non garantisce aumento di produttività, un’informazione importante visto che i bacini vengono sfruttati dalle popolazioni.

Scoperto il recupero delle praterie dopo la siccità: una speranza per gli ecosistemi essenziali Scoperto il recupero delle praterie dopo la siccità: una speranza per gli ecosistemi essenziali

Ciò che fa la differenza, rivela lo studio, sono le piante, o meglio le loro radici che assorbono l’acqua. Sono loro che mediano l’interazione con il carbonio e creano una resilienza degli ecosistemi. Le piante così si proteggono nella loro diversità e capacità di risposta e adattamento alle condizioni climatiche variabili.

Lo studio di L. Huang è importante proprio per gli elementi variabili e non lineari, perché prepara gli amministratori a una gestione ambientale e politica pronta a cambiamenti e imprevisti. Oppure attenta alle dinamiche invisibili degli ecosistemi che vivono la crisi climatica o adattandosi o scomparendo. I bacini monsonici sono legati ai monsoni, sempre più imprevedibili anche nella quantità di acqua che portano. Huang punta a far adottare alla politica ambientale una visione olistica e interdisciplinare, all’interno della scienza degli ecosistemi.

Fonte:
Ti potrebbero interessare