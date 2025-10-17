Battlefield 6 ha già venduto oltre 7 milioni di copie

Ottobre è stato un mese di svolta per Electronic Arts. Da un lato, la compagnia ha ufficializzato l’accordo per diventare privata con una maxi acquisizione da 55 miliardi di dollari; dall’altro, ha celebrato un trionfo commerciale senza precedenti con Battlefield 6, che in soli tre giorni ha superato i 7 milioni di copie vendute. Numeri che non solo rappresentano il miglior debutto nella storia della saga, ma anche un segnale forte per il rilancio del brand dopo anni di risultati altalenanti.

Battlefield 6: record di vendite

Secondo i dati diffusi da EA, Battlefield 6 ha totalizzato oltre 172 milioni di partite online e 15 milioni di ore di streaming durante il weekend di lancio. Un successo schiacciante, soprattutto se paragonato a Battlefield 2042, che nel 2021 aveva raggiunto appena 4,2 milioni di copie nella prima settimana. Le dichiarazioni ufficiali dei dirigenti di EA hanno avuto toni da celebrazione: il general manager Byron Beede e il vicepresidente esecutivo Vince Zampella hanno ringraziato la community e gli sviluppatori dei vari studi globali, sottolineando come questo risultato sia solo l’inizio di una nuova fase per la serie.

Il gioco è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e si prepara al debutto della Stagione 1, prevista per il 28 ottobre, che introdurrà nuove mappe, armi e modalità. Dopo il difficile lancio del capitolo precedente, EA sembra finalmente aver trovato la formula per riconquistare la fiducia dei fan, puntando su un gameplay più bilanciato, un motore grafico di nuova generazione e un supporto post-lancio più consistente.

L’accordo con il fondo saudita

Il successo di Battlefield 6 arriva in un momento cruciale per EA. La società ha infatti accettato un’offerta da 55 miliardi di dollari per passare da azienda quotata a società privata. L’operazione coinvolge il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners, e prevede un valore di 210 dollari per azione, con un premio del 25 % rispetto alle quotazioni precedenti.

La transizione dovrebbe concludersi entro il primo trimestre fiscale del 2027, dopo le necessarie approvazioni regolatorie. Tuttavia, la notizia ha sollevato preoccupazioni tra i lavoratori, soprattutto tra i membri sindacalizzati, che temono una perdita di trasparenza e di potere contrattuale con il passaggio alla gestione privata.