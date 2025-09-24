Scoperta una molecola chiave per rallentare l’invecchiamento

Una molecola chiamata NAD+ è in grado di rallentare l’invecchiamento e malattie gravi come Parkinson e Alzheimer. Viene definita anche molecola della giovinezza o regolatore del carburante cellulare. Tra le sue funzioni troviamo: favorire il corretto funzionamento delle cellule, riparare il DNA danneggiato, la produzione di energia utile al nostro corpo. Diversi ricercatori hanno pubblicato uno studio sulla rivista Nature Aging, dove analizzano il ruolo del Nad+.

Questa molecola così importante, con l’avanzare dell’età ha meno efficacia perché diminuiscono i suoi livelli. Per questo motivo, compiano come sintomi dell’anzianità la perdita di memoria, la debolezza muscolare e altre malattie. Ogni quadro clinico è sempre diverso, soprattutto quando insorgono malattie come il Parkinson e l’Alzheimer.

Lo studio pubblicato dai ricercatori è più una revisione, sono state valutate precedenti sperimentazioni cliniche. In particolare, quelle dove si sono testati metodi per aumentare i livelli di NAD+. Sono stati somministrati ai pazienti dei composti a base di nicotinamide riboside (NR) o nicotinamide mononucleotide (NMN).

Due autori spiegano la funzione del NAD+ per l’invecchiamento sano, sull’argomento c’è molta disinformazione

Queste le parole di Jianying Zhang, tra gli autori dell’articolo scientifico: “La regolazione precisa del metabolismo del NAD+ promette di ritardare il declino della salute correlato all’età, così come patologie come l’invecchiamento precoce. Ma per sfruttare appieno il potenziale, dobbiamo comprendere meglio i dosaggi corretti, la sicurezza a lungo termine e la variabilità interindividuale nella risposta alle strategie di aumento del NAD+“.

Il Nad+ e anche NR e NMN sono al centro di altri test e studi clinici per promuovere l’invecchiamento sano. Spesso questo processo è associato ad uno stile di vita corretta, dall’alimentazione allo sport. Tuttavia, queste abitudini non riescono a contrastare l’arrivo o graduale o improvviso di alcuni sintomi della vecchiaia o di malattie ad essa associata. Una risposta potrebbe arrivare dal NAD+, oppure, lavorando su questi livelli, si può arrivare a rallentare e contrastare il decadimento energetico e muscolare graduale.

“Il NAD+ è fondamentale per la vita, ma nel settore regna ancora confusione e disinformazione su quali integratori siano più efficaci e su come dovrebbero essere utilizzati. NAD e NADP influenzano numerose malattie e i processi di invecchiamento e stanno emergendo come obiettivi per l’intervento clinico. Il nostro articolo consolida le prove e fornisce una tabella di marcia scientifica per orientare sia la ricerca in corso sia il futuro utilizzo clinico“, sono le parole di Evandro Fei Fang-Stavem, secondo autore dell’articolo e della ricerca.