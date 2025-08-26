I grandi squali bianchi si spingono a nord: cosa li attira?

Rick Clough ha passato circa quattro decenni a pescare tranquillamente al largo delle costa del Maine, prima di avvistare uno dei predatori più temibili e affascinanti dell’oceano: il grande squalo bianco.

Tutti quelli che trascorrono dl tempo nelle acque del New England e del Canada, hanno ormai imparato a convivere con gli squali bianchi e gli avvistamenti sono sempre più frequenti.

Perché i grandi squali bianchi si dirigono sempre verso nord? Ecco la risposta degli scienziati

Gli scienziati sostengono che gli avvistamenti degli squali bianchi sono dovuti a una maggiore disponibilità di foche. Ricordiamo che gli squali possono crescere fino a sei metri di lunghezza. David Lancaster, cercatore di vongole, ha utilizzato un drone per seguire uno squalo lungo 3,6 metri e ha descritto l’animale come magnifico e davvero sorprendente da vedere. Ovviamente però è anche pericoloso per i bagnanti.

I nuovi avvistamenti dimostrano che gli squali bianchi si stanno dirigendo sempre più a nord nel New Hampshire, nel Maine e oltre, come ha dichiarato Greg Skomal, biologo senior della pesca presso il Dipartimento della pesca marina del Massachusetts. Il numero di squali bianchi rilevato al largo di Halifax, in Nuova Scozia, è aumentato di 2,5 volte dal 2018 al 2022.

Skomal ha dichiarato che questi magnifici predatori hanno aumentato la permanenza in queste acque settentrionali da 48 a 70 giorni, dimostrano che sono più a loro agio a nord. In Massachussetts, il dipartimento della pesca marittima ha rafforzato le leggi sulle pesca, dopo che i pescatori nel 2024 hanno preso di mira gli squali bianchi. Sono stati vietati l’utilizzo di attrezzi da pesca pesanti nelle aree costiere.

“Riteniamo che qui nel Massachusetts prendere di mira gli squali bianchi dalla spiaggia non sia una pratica sicura. Non solo perché potrebbe causare la morte dello squalo, ma anche perché potrebbe rappresentare un problema di sicurezza pubblica”, ha detto Skomal.