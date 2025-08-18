Una campagna vaccinale sta distruggendo una tipologia di cancro

Dal 2017, chi vive in Danimarca può fare il vaccino contro l’HPV che copre ben 4 ceppi. È gratuito per gli adolescenti, per ragazze e anche ragazzi. I maschi diventando meno vulnerabili impediscono la trasmissione del virus. Insomma, una bella responsabilità.

Il primo screening cervicale è a 23 anni, senza il vaccino le donne rischiano tumori cervicali a causa dell’HPV 16 e 18, i due ceppi più letali dei 4 coperti dalla vaccinazione. I risultati di questa prevenzione sono elevati, due tipi di HPV sono quasi scomparsi. La situazione deve migliorare in Europa.

Il cancro alla cervice uterina è il secondo più diffuso in Europa, colpisce le donne dai 15 fino ai 44 anni. Una fascia di età dove si lavora, si creano famiglie, si viaggia e si studia. L’HPV è meno diffuso tra gli uomini ma colpisce comunque, tanto da essere la principale causa dei tumori ai genitali maschili. La Danimarca, sulla base di questi dati, ha iniziato la campagna vaccinale e preventiva contro l’HPV, non è l’unico paese ad averlo fatto ma dove i risultati sono importanti.

L’analisi dei dati danesi sul vaccino HPV degli ultimi decenni, si raggiungerà mai l’immunità totale del paese?

Uno studio clinico dedicato si trova su Trial23. I ricercatori hanno analizzato più di sedicimila campioni cellulari provenienti da quasi novemila donne. Tra le donne vaccinate, i due ceppi di HPV letali, 16/18, è stato trovato in percentuale bassissima. 0,4%, 0,3% e 0,2% rispettivamente del primo, secondo e terzo campione.

Questi livelli bassi si mantengono da sette anni, anche le donne non vaccinate traggono vantaggio dai vaccini, per via di una minore diffusione del virus. Si sta arrivando all’immunità della popolazione danese.

La guardia però deve rimanere alta, un po’ ce lo insegna il Coronavirus che ha reso famosi termini come immunità di gregge o di base. I due virus più letali di cui abbiamo scritto, potrebbero essere sostituiti da altri meno noti, portando così la situazione come prima dei vaccini. Quindi, bisogna aumentare il numero dei vaccinati contro i 4 HPV noti e sviluppare nuovi vaccini.