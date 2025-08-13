Questo Game Boy Color trasparente è un gioiello degno di un museo

La trasparenza ha sempre avuto un fascino particolare per i fan del retro gaming, soprattutto per chi ricorda le versioni “clear” di Game Boy, Game Boy Pocket e Game Boy Color. Oggi, questo stile iconico torna sotto i riflettori grazie a un progetto incredibile firmato dalla modder australiana Natalie the Nerd: un Game Boy Color con circuito stampato completamente trasparente, costruito interamente da zero e perfettamente funzionante.

Un circuito che sembra vetro

Natalie, autodidatta e figura di spicco nella scena delle modifiche hardware, ha progettato e realizzato una PCB in plastica, eliminando la tradizionale zona di messa a terra per renderla del tutto trasparente. Abbinata a un guscio e a componenti trasparenti, la console diventa un’opera d’arte tecnologica dove ogni dettaglio interno è visibile. Per lo slot cartuccia, la modder ha recuperato un pezzo da un clone cinese della console, garantendo una visibilità totale del gioco inserito. Un breve video dimostrativo la mostra in azione con Pokémon Rosso, confermando che non si tratta solo di un pezzo da esposizione, ma di una console realmente operativa.

Il processo non è stato semplice. La scheda, realizzata in plastica, ha richiesto saldature a temperature inferiori ai 200°C per evitare deformazioni, risultando però meno resistente rispetto alle PCB tradizionali in fibra di vetro. Natalie stessa ammette che la struttura è fragile e non adatta a un uso quotidiano, ma per i modder esperti potrebbe rappresentare una sfida interessante da replicare e migliorare.

Oltre a questa creazione, Natalie guida il Modded Gameboy Club, una community internazionale che raccoglie appassionati e fornisce guide, schemi e consigli per modifiche e riparazioni fai-da-te. Sul suo sito sono disponibili progetti che vanno dall’upgrade cromatico del Game Boy Pocket, alle porte USB-C per Nintendo 2DS e Sony PSP-3000, fino a componenti personalizzati come pulsanti RGB e PCB uniche.

Il progetto del Game Boy Color trasparente non è in vendita, ma Natalie ha pubblicato lo schema per chi desidera provare a replicarlo, avvisando che si tratta di un lavoro altamente tecnico e rischioso. Insomma, decisamente non alla portata di tutti. Natalie The Nerd ha un ricchissimo canale YouTube, pieno di molti dei suoi altri esperimenti. Non possiamo che consigliarvi di darci un’occhiata.