Le zone costiere nascondono un segreto legato alla longevità

Chi vive vicino al mare, all’oceano, ad un lago, un fiume, uno stagno vive in una zona blu. Così le chiamano i ricercatori della Ohio State University, in particolare il dottor Yanni Cao, un geografo ecologico. Ha commentato le osservazioni sui censimenti degli ultimi anni che hanno raccolto informazioni su 66.263 persone. Chi vive vicino all’oceano ha aspettative di vita più lunga, superando di sicuro gli ottant’anni. E, soprattutto, avendo delle condizioni socio-economiche e ambientali favorite.

Gli studiosi hanno analizzato gli anni di vita, vecchiaia e incidenza malattie di zone rurali, zone cittadine e zone blu (oceano, mare, lago, fiume, specchi d’acqua artificiali). Zone rurali e urbane che sono anche zone blu, quindi ospitano e la vicinanza all’acqua caratterizza vita, economia e abitudini di vita.

L’oceano è il posto dove tutti vorrebbero vivere e che viene confermato come uno dei luoghi più salutari dove vivere. Vicino all’oceano, negli Stati Uniti, le case costano in zone ricche di turismo e commercio. Ma, non solo, ci sono anche enti di ricerca, musei e attrazioni.

Ma che cosa fa bene veramente dell’oceano alla salute, rispetto al mare e ad altri spazi blu minori

Le risposte arrivano da tante ricerche precedenti, gli studiosi qui hanno dato attenzione alla durata della vita. Però hanno individuato le costiere urbanizzate o residenziali con giorni meno caldi e meno freddi. Un equilibrio che porta le persone a stare di più all’aria aperta, in compagnia e in movimento. Se poi, aggiungete la possibilità di poter stare in spiaggia per tintarelle e bagni, i benefici aumentano.

È proprio il movimento all’aria aperta ad allungare la vita. Attenzione, però, la vita su una costiera oceanica non è priva di preoccupazioni, pensiamo ai terribili mal tempo americani e ai tornado. Questi eventi, rende chi vive in queste zone più consapevole, attento e portato anche a dare attenzione al meteo e servizi di sicurezza. È un bagaglio psicologico e culturale che si aggiunge nella vita di chi vive vicino all’oceano.