La malattia del legionario lascia strascichi? Un nuovo studio sta indagando

La malattia del legionario è una forma di polmonite causato dal batterio legionella. Chi contrae la malattia soffrirà di insufficienza respiratoria, sintomi extra polmonari, danni renali. Il batterio della Legionella prospera con l’acqua tiepida, fra i 25 e 45 gradi, sopra i 60 gradi muore.

La Legionella può scatenare sintomi o sindromi post malattia, un po’ come ci ha abituati il Coronavirus, dove si parla di long COVID. Il batterio che provoca la polmonite acuta può portare a soffrire di stanchezza duratura e annebbiamento mentale.

Alcuni ricercatori svizzeri stanno facendo test approfondito su questi sintomi post malattia. Anche per comprendere le effettive cause del virus piuttosto che di conseguenze dovute ad uno stato di malattia molto stressante come alte temperature e problemi respiratori gravi.

La Legionella colpisce soprattutto gli uomini, è importante monitorare anche bambini e anziani, vediamo perché

La Swiss Medical Weekly vuole monitorare i dati della coorte svizzera – gruppo di persone sotto osservazione medica o scientifica – per valutare le conseguenze croniche di polmoniti e infezioni simili. Di 119 individui analizzati, il 38,7% è femminile. La Legionella tende a colpire uomini giovani e in età lavorativa. Le osservazioni tra malati di polmoniti gravi, altre malattie respiratoria e legionella durerà un anno esatto.

Già ci sono dato raccolti su 59 casi e 60 pazienti. Sono importanti le informazioni che arrivano da bambini e anziani colpiti dalla Legionella. Soffrono anche loro di sintomi post malattia, nonostante non li colpisca con frequenza rispetto a uomini e donne adulte e giovani.

La legionellosi colpisce ogni anno 130 milioni di persone e causa 1,3 miliardi di decessi. I sintomi post malattia iniziano poco dopo le dismissioni ospedaliere. Queste ricerche in Svizzera potrebbero fare riscrivere i protocolli sanitari pubblici su questa malattia.

I pazienti monitorati per sintomi post Legionella non hanno avuto altre malattie gravi, hanno segnalato di avere problemi renali oltre di affaticamento e la nebbia mentale. Forse anche questi sintomi dovranno essere previsti e diagnosticati, quindi trattati con uno specifico trattamento post ospedaliero di tipo olistico e fisioterapico. Non solo farmacologico.