Proton lancia Authenticator: 2FA gratuita, open-source e sincronizzata su tutte le piattaforme

Proton ha presentato Authenticator, una nuova app per l’autenticazione a due fattori disponibile gratuitamente su iOS, Android, Windows, macOS e Linux. L’obiettivo è offrire una protezione aggiuntiva agli accessi senza rinunciare a riservatezza e comodità: i codici TOTP funzionano anche offline, mentre backup e sincronizzazione tra dispositivi avvengono con crittografia end-to-end e senza pubblicità o tracciamento.

Come funziona l’app

A differenza di molte alternative, Authenticator è open-source e consente di importare in pochi secondi i token esistenti da altre app, semplificando la migrazione. L’interfaccia supporta sblocco biometrico o PIN e conserva in modo cifrato i segreti necessari a generare codici temporanei, così da mitigare i rischi tipici dell’SMS-2FA, esposta a frodi da SIM swap.

Per chi usa già l’ecosistema Proton, l’app si affianca a Pass, Mail e Drive senza legare l’utente a un account: si può usare stand-alone, oppure attivare la sincronizzazione cifrata tra più device. Il lancio si inserisce in una fase di espansione del catalogo: nei giorni scorsi l’azienda ha annunciato Lumo, un chatbot di intelligenza artificiale incentrato sulla privacy che non utilizza i dati delle conversazioni per addestrare modelli e permette sessioni “fantasma” che non lasciano traccia.

Proton, la regina della privacy

Nata a Ginevra e nota per servizi come Proton Mail e Proton VPN, l’azienda ha costruito la propria reputazione su cifratura end-to-end, trasparenza del codice e assenza di advertising. Nel panorama delle VPN commerciali, Proton ha guadagnato slancio grazie a infrastruttura veloce, audit indipendenti e politiche di no-log, diventando una scelta ricorrente per chi cerca tutela dei dati senza sacrificare usabilità.

Il contesto di mercato le è favorevole: nell’ultimo mese le VPN sono balzate in cima alle classifiche nel Regno Unito dopo l’entrata in vigore delle verifiche d’età previste dall’Online Safety Act, che hanno alimentato timori sulla gestione di documenti e scansioni facciali.

I principali provider riportano aumenti a tre cifre nelle ricerche e nelle nuove attivazioni, con picchi per Proton VPN e un’ondata di download sulle app store. In questo scenario, un’autenticazione forte e privata come quella offerta da Authenticator diventa un tassello coerente della strategia Proton: rafforzare la sicurezza degli utenti con strumenti potenti, ma accessibili a tutti.