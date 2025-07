Cosa è Lovable, la nuova AI che permette a tutti di creare siti e applicazioni

Solo otto mesi dopo il lancio ufficiale, la startup svedese Lovable ha annunciato di aver superato i 100 milioni di dollari in ricavi ricorrenti annuali (ARR), segnando un record storico per il settore software. Nessun’altra azienda aveva mai raggiunto questa soglia in così poco tempo, superando persino i ritmi di crescita vertiginosi di nomi come Cursor o Wiz. Un exploit che conferma come l’intelligenza artificiale generativa, quando pensata per il grande pubblico, possa diventare il cuore pulsante di una nuova economia digitale.

Un’AI per chi non scrive codice

Fondata nel 2023 da Anton Osika, Lovable si basa su un concetto semplice ma potente: consentire anche ai non programmatori di creare app e siti web utilizzando solo comandi in linguaggio naturale. Un’idea che intercetta quella vasta platea — il “99%”, come l’ha definita lo stesso Osika — che finora era rimasta esclusa dalla creazione diretta di software. Il risultato? In meno di un anno, oltre 2,3 milioni di utenti attivi e più di 10 milioni di progetti realizzati tramite la piattaforma, con oltre 100.000 nuovi progetti generati ogni giorno.

Lovable non è solo una piattaforma no-code, ma è diventata ora anche “fully agentic”: il sistema è in grado di analizzare problemi, pianificare azioni, modificare codice, cercare contenuti online e intervenire sulle app autonomamente, senza bisogno dell’intervento umano. Una trasformazione che avvicina l’esperienza d’uso a quella di un vero e proprio sviluppatore virtuale, capace di lavorare in modo proattivo e contestuale.

Made this hero section using @lovable_dev

Did I cook?

Thanks to @Anubhavhing pic.twitter.com/qTfkD9KqIv — Divyansh Sharma (@Divyansharma001) June 30, 2025

Finanziamenti record

Lo scorso venerdì, Lovable ha annunciato un round di finanziamento Serie A da 200 milioni di dollari, guidato da Accel con la partecipazione di fondi europei e internazionali come 20VC, Creandum, Hummingbird e Visionaries Club. L’investimento porta la valutazione dell’azienda a 1,8 miliardi di dollari, rendendo il round uno dei più consistenti nella storia tech europea.

Sul fronte enterprise, Lovable ha lanciato un Business Plan che include funzionalità pensate per aziende e startup in crescita: sicurezza avanzata, progetti privati, template riutilizzabili, SSO e opzioni per la gestione dei dati. Tra i primi clienti figurano Klarna, Hubspot e Photoroom.

“Nonostante la crescita straordinaria, siamo solo all’inizio nel comprendere l’impatto che questa tecnologia potrà avere sul mondo,” ha dichiarato Osika. “L’intelligenza artificiale sta dando a milioni di persone la possibilità di creare, costruire e innovare come mai prima d’ora.”