Pokémon GO entra in modalità esplosiva: attesi eventi epici e colpi di scena

Il mese di agosto sarà ricco di sorprese ed eventi per gli appassionati di Pokémon GO. Oltre al famoso GO Fest Global, che si terrà dal 23 al 24 agosto, ci saranno arrivi importanti tra contenuti e personaggi.

Pokémon GO è arrivato nel 2016, una novità globale che ha catturato l’attenzione mediatica fin da subito. Attorno a Pokémon GO si è creata negli anni una comunità internazionale di appassionati al gioco ma anche affezionati a Pikachu e tutti i suoi amici.

Che cosa succederà fin dal 1 agosto 2025? Arriverà Shadow Raikou durante i “Tesori Corrotti“. Gli allenatori incontreranno il coach del Team Go Rocket. Si apre un nuovo racconto con la sua Ricerca Speciale. I Pokémon Ombra compariranno spesso e in tutte le aree del gioco. Gli incontri nel Poké Stop saranno più frequenti, anche con le Mongolfiere Razzo. Le squadre potranno trarre dei vantaggi ma solo dopo aver superato missioni e lotte intense e difficili.

Nei Raid tornano le ultra creature, Swampert, Blaziken e Mega Diancie: tutto questo è Pokémon GO

Il Pokémon GO Fest Global, nel penultimo weekend di agosto, porterà con sé anche contenuti gratuiti. Tra le novità habitat a rotazione e ricerche speciali, nuovi Pokémon, ultra creature. Nella storia di Necrozma arriveranno Criniera del Vespro e Ali dell’Aurora. Gli allenatori avranno contenuti aggiuntivi durante il festival solo se hanno completato la Ricerca Fusione di luglio.

Vediamo altre novità specifiche in questo Pokémon GO in continua crescita. Agosto è il mese dei raid a rotazione, Nihilego sarà presente in quelli a cinque stelle. Gli emisferi si divideranno, a ovest Buzzwole e a est Kartana. Arriveranno anche Pheromosa e Celesteela. Parliamo dei Mega Raid, con il ritorno di Swampert, Blaziken e Mega Diancie. Ci saranno delle Ore Spotlight, appuntamento martedì dalle 18 alle 19, ora locale. Il Community Day è previsto nel giorno delle stelle cadenti, il 10 agosto, le novità collegate all’evento non sono ancora state annunciate.