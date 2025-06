Klarna lancia un servizio telefonico negli USA: 40$ al mese per dati 5G illimitati

Klarna, la popolare piattaforma svedese di buy now, pay later (BNPL), si prepara a espandere la propria offerta ben oltre i pagamenti rateali. Nelle prossime settimane, infatti, debutterà negli Stati Uniti con un servizio telefonico da 40 dollari al mese, offrendo dati 5G illimitati, chiamate e SMS senza limiti. Il tutto poggerà sulla rete di AT&T, attraverso un modello di MVNO (Mobile Virtual Network Operator), lo stesso già adottato da player come Mint Mobile, Visible o Cricket Wireless.

Un’app per gestire acquisti e la tua SIM

Il nuovo servizio si inserisce nell’ambiziosa strategia del CEO Sebastian Siemiatkowski, che vuole trasformare l’app Klarna in un vero e proprio “assistente finanziario digitale”. L’obiettivo è offrire agli utenti uno strumento in grado di monitorare le spese e proporre alternative più vantaggiose, sfruttando l’intelligenza artificiale. Il piano telefonico potrà essere attivato direttamente dall’app Klarna, senza contratti vincolanti o costi nascosti, e con attivazione eSIM istantanea. Non sarà previsto l’utilizzo di SIM fisiche. Gli utenti potranno trasferire il proprio numero oppure ottenerne uno nuovo, rendendo la portabilità semplice e veloce.

La tecnologia alla base del servizio è fornita da Gigs, una startup specializzata nel permettere ad aziende non tradizionalmente legate alle telecomunicazioni di lanciare il proprio MVNO in tempi rapidi. Klarna conferma anche che il lancio non si limiterà agli Stati Uniti: Regno Unito, Germania e altri mercati europei sono già nella roadmap.

Una scommessa coraggiosa?

Questa mossa segnala la volontà di Klarna di andare oltre i servizi BNPL, settore che, sebbene in rapida crescita, è sotto osservazione da parte degli enti regolatori. Una ricerca recente della Consumer Financial Protection Bureau ha evidenziato che chi utilizza frequentemente i pagamenti rateali tende ad accumulare più debiti rispetto a chi non li usa, mentre un sondaggio di LendingTree ha rivelato che il 41% degli utenti BNPL ha pagato in ritardo almeno una volta nell’ultimo anno. Nonostante ciò, l’amministrazione Trump ha recentemente bloccato una proposta di regolamentazione più severa per queste società.

Il lancio del nuovo servizio telefonico arriva quindi in un momento cruciale per l’azienda, che mira a diventare un punto di riferimento per la gestione quotidiana delle finanze personali. Tuttavia, sarà interessante osservare come il mercato reagirà a questa inedita combinazione tra fintech e telecomunicazioni.