Meta lavora a un nuovo visore “Loma” e tratta con Disney e A24 per contenuti esclusivi

Meta è pronta a rilanciare nel mercato dei visori con un dispositivo tutto nuovo, nome in codice “Loma”, e secondo un’esclusiva del Wall Street Journal, l’azienda sarebbe in trattativa con Disney e A24 per assicurarsi contenuti in streaming esclusivi. L’obiettivo? Costruire un ecosistema di esperienze immersive e premium che possa distinguersi rispetto alla concorrenza, in particolare rispetto all’Apple Vision Pro.

“Loma” potrebbe essere il successore dei Quest

Il dispositivo in questione avrebbe un design simile a un paio di occhiali intelligenti, accompagnato da un modulo di calcolo esterno, una sorta di “puck” da tenere in tasca. Questo dettaglio combacia con le recenti indiscrezioni su un altro progetto Meta, “Puffin”, un visore definito da UploadVR come ultraleggero e a periferia aperta, pensato per massimizzare comfort e portabilità, ma con potenza elaborativa esternalizzata. Non è chiaro se Loma e Puffin siano due progetti distinti o se uno rappresenti l’evoluzione dell’altro, ma è evidente che Meta sta lavorando a più prototipi contemporaneamente.

A confermare la presenza di numerosi dispositivi in fase di test è lo stesso Andrew “Boz” Bosworth, CTO di Meta, che dopo la pubblicazione dell’articolo del WSJ ha riproposto una sua dichiarazione dello scorso autunno: “Meta lavora continuamente su prototipi che spesso non arrivano mai sul mercato, e le notizie basate su una singola decisione non riflettono l’intera realtà”. Dunque, Loma potrebbe essere uno dei tanti progetti nel laboratorio di Reality Labs, ma il fatto che l’azienda stia già discutendo contenuti esclusivi con grandi studios fa pensare a un prototipo in stato avanzato.

Meta punta a una nuova fascia di mercato

Secondo le fonti del Wall Street Journal, Loma dovrebbe avere un prezzo superiore ai 300 dollari del Quest, ma significativamente inferiore ai 3.500 dollari dell’Apple Vision Pro. Questa strategia di posizionamento indica chiaramente l’intenzione di Meta di offrire un prodotto di fascia media, che unisca leggerezza, portabilità e una solida offerta di contenuti, senza però puntare all’estremo high-end.

Per rafforzare l’appeal del visore, Meta starebbe puntando su accordi per contenuti in esclusiva: l’interesse verso Disney e A24 suggerisce la volontà di proporre esperienze cinematografiche e interattive di alto profilo, magari sfruttando la realtà aumentata o ambienti virtuali costruiti ad hoc.

Nel contesto di una corsa globale alla realtà mista, Meta sembra voler giocare d’anticipo rispetto ai futuri aggiornamenti di Apple, ma anche ai movimenti di aziende come Sony, Google e Samsung. Se Loma dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un visore ibrido, accessibile e con un forte ecosistema di contenuti, potenzialmente capace di ridefinire gli standard del settore.