Demenza e stress: il collegamento che pochi considerano

Che connessione c’è tra demenza e stress? Come prevenire il declino cognitivo nella popolazione che invecchia? Da qualche decennio si sta cercando di capire quali possano essere le modalità per prevenire o comunque rallentare il declino cognitivo.

Non tutti però pongono l’attenzione al ruolo che lo stress cronico può svolgere sul benessere cognitivo delle persone che invecchiano. Ad indagare su questo rapporto tra demenza e stress è stato un gruppo di professori del Center For Healthy Aging della Penn State, con esperienza in psicologia della salute e neuropsicologia.

Lo stress come elemento determinante della demenza, ecco lo studio

I professori hanno studiato i meccanismi attraverso cui lo stress psicologico cronico influenza il rischio di demenza e come questo possa influenzare la capacità di rimanere in salute con l’avanzare dell’età. Negli ultimi decenni persone di mezza età o più anziani hanno dichiarato di vivere eventi più stressanti rispetto alle generazioni precedenti.

Un fattore chiave sembra essere la crescente insicurezza economica e lavorativa. Questo studio sottolinea come lo stress cronico possa essere quel fattore nascosto ma potente alla base dell’invecchiamento cognitivo. Nello specifico, lo stress cronico andrebbe ad influenzare la funzione e la fisiologica cerebrale, influenzare l’umore e rendere più difficile mantenere abitudini sane. Cosa si può fare per rallentare o prevenire la demenza? Gli esperti consigliano di dare priorità alla propria salute mentale e al benessere il più possibile, chiedendo eventualmente supporto ad amici, parenti o professionisti.

Inoltre, sarebbe bene seguire uno stile di vita sano, ovvero una dieta salutare, praticare attività fisica e dormire a sufficienza. Qualora ci si trovi a parlare con il medico della propria situazione e quest’ultimo consiglia di seguire un nuovo regime sanitario, è bene chiedere che tipo di supporto può essere migliore per gestire lo stress correlato, evitando così di sbagliare e perdere altro tempo. Insomma, tanti piccoli accorgimenti e cambiamenti nella propria vita che possono aiutarci a vivere di più e soprattutto meglio