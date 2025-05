Svelato l’ottavo continente: ecco cosa nasconde il Pacifico

I dati magnetici e la geocronologia svelano la storia geologica del continente sommerso nascosto della Terra, ovvero la Zealandia. I geologici hanno confermato l’esistenza di un continente nascosto chiamato Zealandia, che si troverebbe proprio sotto l’Oceano Pacifico meridionale.

Questo avrebbe una superficie di circa cinque milioni di chilometri quadrati, che sono poi le dimensioni dell’India. La massa continentale sommersa ad oggi è ancora nascosta, con il 95% della superficie sommersa dalle onde.

Zealandia: l’ottavo continente ancora da esplorare

Lo studio in questione è stato chiamato “Reconnaissance Basement Geology and Tectonics of North Zealandia” ed è stato pubblicato sulla rivista Tectonics dell’American Geophysical Union e pare che abbia fornito diversi dati molto interessanti sulla geologia della Zealandia. Per molto tempo i geologi hanno sostenuto che la Zealandia fosse di natura continentale.

Ad ogni modo, la formazione di questo continente è legata all’antico supercontinente Gondwana, che comprendeva oltre 100 milioni di anni fa, gli attuali territori del Sud America, dell’Antardite, dell’Africa e dell’Asia. Negli ultimi anni, utilizzando metodi di geocronologia, i ricercatori hanno mappato le principali unità geologiche della Zealandia settentrionale.

Hanno poi raccolto campioni di roccia tra cui lave basalitiche, ciottoli, ciottoli di arenaria, argilliti e calcari bioclastici ed hanno così tracciato una cronologia della formazione geologica della regione della Zealandia. “Datando queste rocce e studiando le anomalie magnetiche che presentavano, siamo stati in grado di mappare le principali unità geologiche della Zealandia settentrionale”. Questo quanto spiegato dai ricercatori.

“Il fatto che Zealandia sia sommersa non ne sminuisce in alcun modo l’importanza geologica”. Questo quanto affermato dal Dott. Nick Mortimer, il quale ha poi aggiunto “Oggi, sebbene sia per lo più sommersa, Zealandia conserva un enorme valore scientifico”.

Sicuramente, nel corso del tempo sono stati compiuti grandi passi in avanti, tuttavia ad oggi molte porzioni della Zealandia rimangono ancora inesplorate. Gli scienziati sperano che effettuando ulteriori studi e ricerche, possano trovare ulteriori indizi per poter delineare la struttura ed anche il passato di questo continente.