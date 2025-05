Dalla terra brulla alla biodiversità: la sorprendente metamorfosi di Howgill Fells

Il fascino degli alberi è una delle cose più belle che ci siano in natura. Le Howgill Fells sono un gruppo di colline di fatto nude, quindi senza alcuna presenza di alberi e che infatti vengono spesso descritte come un branco di elefanti addormentati.

Si trovano all’interno del Parco nazionale delle Yorkshire Dales e sotto il terreno si trovano delle antiche radici arboree che suggeriscono la presenza di una fitta vegetazione nel passato.

La metamorfosi di Howgill Fells: piantati nuovi alberi

Negli ultimi 12 anni, sono stati piantati ben 300.000 alberi autoctoni e si iniziano a vedere i primi risultati, dato che fiori e uccelli stanno tornando.

“Siamo stati condizionati a vedere gli altopiani come arili per gran parte dell’anno. Non deve essere così”, dice l’ecologo Mike Douglas di South Lakes Ecology, che sta monitorando gli uccelli nei recinti. “Siamo a 10 anni da quella che era una terra ecologicamente molto danneggiata”.

Un paesaggio ricco di fiori e uccelli

Si tratta dunque di un progetto davvero straordinario e non semplice. Infatti, per poterlo avviare sono stati raggiunti accordi tra numerosi agricoltori su terreni comuni con accesso pubblico. “Fare così tanti alberi su un comune è stato innovativo”, dice Peter Leeson del Woodland Trust. “La gente non l’aveva mai fatto prima negli altopiani su questa scala”.

Tutti gli anni, Douglas, osserva una presenza sempre maggiore di uccelli. Lo scorso anno c’erano 14 specie e 11 nuove specie sono state registrate nel 2016. “Sono sorpreso dalla velocità con cui gli uccelli hanno colonizzato e dalla diversità delle specie”, dice Douglas.

Anche la piantagione di alberi sta restituendo risultati straordinari, basti pensare che ormai copre il 12% di tutti i 128 ettari presenti. I recinti sono stati resi possibili grazie ad uno specifico programma agroambientale governativo, firmato dagli agricoltori che hanno il diritto di pascolo che fa parte della Tebay Common Grazing Association.