Apple prepara un restyling totale: iOS 19, macOS 16 e non solo si rifanno il look a WWDC 2025

Apple si appresta a svelare la più grande trasformazione visiva dei suoi sistemi operativi dagli anni di iOS 7. Secondo quanto riportato da Mark Gurman su Bloomberg, il colosso di Cupertino è pronto a rinnovare profondamente l’interfaccia grafica non solo di iOS 19 e macOS 16, ma anche di watchOS, tvOS e persino visionOS. L’annuncio ufficiale arriverà il 9 giugno, nel keynote di apertura della WWDC 2025.

Un unico linguaggio grafico per tutta la galassia Apple

L’idea è chiara: Apple vuole uniformare l’esperienza visiva e funzionale su tutti i suoi dispositivi, dal Mac all’iPhone, dall’Apple Watch all’Apple TV. Gli utenti noteranno un uso più marcato di trasparenze, materiali “glassati”, nuovi stili di icone e una riorganizzazione delle gerarchie di navigazione all’interno delle app. Questo nuovo linguaggio visivo prende ispirazione da visionOS, il sistema operativo del Vision Pro, lanciato nel 2024, ma sarà affinato e adattato a ogni piattaforma.

tvOS, in particolare, è uno dei sistemi che più beneficerà di questo cambio: la sua interfaccia è rimasta praticamente invariata dal 2015, e oggi appare visivamente distante dallo stile di iOS. Questo aggiornamento mira a colmare quel gap, portando l’ecosistema verso una coerenza mai vista prima. Anche watchOS — che ha già ricevuto aggiornamenti sostanziali nel corso degli anni — sarà coinvolto nel ridisegno.

Nella grafica promozionale dell’evento WWDC 2025, si intravedono già gli indizi di questa trasformazione: un’icona tridimensionale del palco arcobaleno di Apple Park, riflettente e traslucida, suggerisce chiaramente il nuovo approccio visivo che verrà applicato anche ai sistemi operativi.

VisionOS ritoccato, WWDC attesissima

Nonostante visionOS sia la base del nuovo stile, anche lui sarà oggetto di ritocchi: Apple vuole che tutti i suoi OS parlino la stessa lingua, senza eccezioni. Una scelta strategica, che punta a rafforzare la sensazione di continuità e familiarità per gli utenti che usano più dispositivi Apple.

WWDC 2025 si preannuncia quindi come un evento cruciale: non solo per le novità tecniche o le nuove funzioni AI attese, ma per un vero e proprio cambio d’identità visiva. Il keynote di apertura è fissato per il 9 giugno alle 19 di sera. In quell’occasione, Apple mostrerà ufficialmente al mondo il nuovo volto dei suoi software.