1000 miglia senza pilota: il volo storico del drone cargo cinese

Un viaggio di oltre 1.600 chilometri trasportando un carico utile di 999 kg. E’ questo il percorso compiuto dal drone cinese Ch-YH1000. La Cina adesso sta cercando di potenziare le capacità nel settore dei droni cargo e il CH-YH1000 rappresenta davvero un significativo sviluppo piuttosto recente.

Velivoli senza pilota, è questa la novità che trasformerà la logistica. Il drone cinese è stato sviluppato da Aerospace CH UAV Co.Ltd, si chiama CH-YH1000 ed è un’aggiunta alla flotta cinese di droni cargo.

Drone cargo cinese: il CH-YH1000 completa con successo il primo volo di prova

Recentemente, ed esattamente lo scorso 22 maggio 2025, questo drone ha completato il primo volo di prova, portando un carico di oltre 999 kg. Il CH-YH1000 è una piattaforma logistica multiuso, presenta un layout classico da aereo cargo, un design bimotore ed una configurazione ad ala alta.

Ed ancora, il drone vanta una grande capacità di carico utile fino a 1250 kg, un’autonomia di 1.500 chilometri ed un’autonomia di missione di 10 ore. L’azienda nella progettazione di questo drone ha pensato ad affrontare sfide logistiche in regioni piuttosto remote, come lo Xizang e Xinijang, dove sono presenti delle infrastrutture di trasporto ma sono costose e limitate.

In Cina, si trovano ad ogni modo altri droni cargo. C’è ad esempio il TP1000, sviluppato da Yitong UAV System Co, un drone cargo di grande portata, con una capacità superiore a 1.000 kg su 1.500 km. Questo misura 10,97 metri di lunghezza, ha un’apertura alare di 14,93 metri ed un’altezza di 4,19 metri.

Un altro drone molto importante è l’HH-100, sviluppato dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC) e dalla Tengden Industries. Questo ha una capacità di carico utile dichiarata di 700 chilogrammi ed una gittata di 2.000 chilometri. Tale drone è ideale da utilizzare in territori montuosi dal momento che può raggiungere altitudini fino a 5.000 metri. Non bisogna poi dimenticare il W500, uno dei droni cargo più grandi della Cina, il cui carico utile è di 5.000 chilogrammi (11.023 libbre).