Individuato il legame tra esposizione agli inquinanti e alterazioni immunitarie in gravidanza

In uno studio pubblicato su Scientific Reports, un team di ricercatori ha dimostrato che l’esposizione al biossido di azoto e al particolato, uniti al potenziale ossidativo del PM2.5, influenza sensibilmente i biomarcatori del sistema immunitario delle donne che si trovano in uno stato di gravidanza.

Il grande problema dell’inquinamento atmosferico

Il problema dell’inquinamento atmosferico è drammatico e ogni anno contribuisce a oltre sette milioni di morte premature in tutto il mondo. Un numero che impressiona e che fa capire che bisogna trovare delle soluzioni rapidamente.

In tutto questo, le donne in gravidanza risultano essere particolarmente sensibili a causa degli adattamenti del sistema immunitario che favoriscono lo sviluppo del feto.

Alterazioni immunitarie in gravidanza: il ruolo degli inquinanti atmosferici

Lo studio ha preso in considerazione i dati di 270 donne in gravidanza. Tutte le partecipanti indossavano campionatori d’aria portatili per 7 o 8 giorni di fila e durante il secondo o terzo trimestre. Questo è stato utile per verificare l’esposizione al PM2.5 e NO2.

I campioni di sangue poi sono stati raccolti entro 48 ore dalla valutazione. Sono state analizzate solo le citochine con valori ≥70%. L’età media dei partecipanti era di 32,1 anni e l’indice di massa corporea mediana prima della gravidanza era pari a 21,6 kg/m². Il 58% dei partecipanti aveva un’istruzione post-laurea e il 10% ha rivelato di fumare durante o prima della gravidanza. Il 16% ha riportato i sintomi dell’asma, mentre il 40% ha riportato rinite.

Le analisi hanno rivelato numerose associazioni tra inquinanti e citochine. Si è osservato un aumento di 10 µg/m³ di NO2 collegato all’aumento dell’IL-10 attivato da PHA (β = 0,18, 95% CI: da 0,03 a 0,32) e alla diminuzione del TNF-α (β = -0,18, 95% CI: da -0,32 a -0,02).

I risultati delle analisi di sensibilità sono stati coerenti. L’associazione NO2-IL-10 ha diminuito la propria presenza nel momento in cui sono stati eliminati valori influenti. Dunque, i legami evidenti con OPDTT e OPAA danno forza alla tesi secondo cui la reattività chimica influenza la risposte immunitarie durante la gravidanza.