Scoperta una nuova specie di plesiosauro: un enigma di 85 milioni di anni è stato risolto

Un gruppo di fossili di elasmosauri, tra i più famosi del Nord America, pare che sia stato identificato come appartenente ad un genere strano di mostro marino, diverso da qualsiasi altro conosciuto fino ad ora. Questa specie presenta il collo lungo 12 metri, ed è stato chiamato Traskasaura sandrae.

Secondo il recente studio, questa specie possedeva denti molto pesanti, affilati e robusti, davvero ideali per schiacciare. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Systematic Paleontology ed evidenzia come il Traskasaura possiede un mix molto strano di tratti primitivi e derivati, molto diversi da qualsiasi altro tipo di elasmosauro.

Traskasaura sandrae: una nuova specie di plesiosauro emerge dai fossili della Columbia Britannica

I fossili risalgono a 85 milioni di anni fa, il primo è stato scoperto in rocce del Cretaceo superiore nel 1988 lungo il fiume Puntledge, sull’Isola di Vancouver. Da quel momento sono stati poi recuperati altri fossili, ovvero uno scheletro giovanile ben conservato che comprende cinture, torace e arti, ed un omero destro isolato.

I reperti rinvenuti sono stati descritti per la prima volta nel 2002 e diventati famosi soltanto recentemente. Sono stati adottati dalla Provincia della British Columbia e dichiarati emblema fossile ufficiale della British Columbia. Si possono attualmente visitare presso il Courtenayh and District Museum and Paleontology Center di Courtenay, British Columbia.

“I fossili di plesiosauro sono noti da decenni nella Columbia Britannica“. Questo ha dichiarato l’autore principale dello studio, ovvero il Professore F. Robin O’Keefe della Marshall University, nel West Virginia, negli Stati Uniti. Nonostante il ritrovamento dei fossili, l’identità dell’animale è rimasta un mistero per tanto tempo.

“Con la denominazione di Traskasaura sandrae, il Pacifico nord-occidentale ha finalmente un rettile mesozoico da chiamare proprio. Appropriatamente, una regione nota oggi per la sua ricca vita marina ospitava rettili marini strani e meravigliosi nell’era dei dinosauri“. Queste ancora le parole del Prof. Nonostante i grandi passi in avanti, non si conoscono tanti dettagli sul comportamento del Traskasaura.