Tagliare cipolle senza piangere? La scienza ha la risposta

Piangere mentre si tagliano le cipolle è assolutamente inevitabile. Infatti, viene rilasciato un gas che entra in contatto con il liquido lacrimale negli occhi. Si tratta dunque di una reazione normale, anche se oggettivamente è molto fastidiosa. I ricercatori, però, hanno scoperto un metodo piuttosto semplice per ridurre al minimo questo problema. Fino ad oggi si sono provati metodi, come il fiammifero o la fetta di pane da tenere in bocca, piuttosto che mettere una cipolla in freezer per 15 minuti prima di tagliarla.

Insomma, di metodi particolari ce ne sono tanti ma in realtà nessuno di questi è mai riuscito a risolvere il problema. Adesso però, forse, siamo davanti ad una svolta epocale. Pare infatti che il coltello potrebbe essere la soluzione al problema, secondo uno studio condotto da ricercatori della Cornell University di Ithaca, New York, e riportato da New Scientist.

L’esperimento degli scienziati

L’esperimento prevedeva di tagliare le cipolle marroni utilizzando diversi spessori di lama e velocità differenti, analizzando così gli effetti. Il tutto è stato ripreso con una telecamera. Non solo, per capire la reazione delle cipolle, sono state dipinte di nero e gli scienziati hanno scoperto che c’erano meno goccioline quando la lama era affilata. Tagliando rapidamente si sono quadruplicate le quantità delle particelle rispetto ad un taglio effettuato lentamente.

La conclusione dello studio, condotto dal ricercatore Sunghwan Jung e dal suo team, dimostra che un coltello che non taglia bene può dare vita fino a 40 volte più goccioline rispetto a una lama molto affilata. Questo accade perché la buccia della cipolla si piega, aumentando così la pressione interna.

Quando le cipolle vengono tagliate, le molecole vengono rilasciate e si libera un gas irritante. Dunque, praticamente da subito iniziamo a piangere e questo è obiettivamente fastidioso. Se si hanno coltelli non affilati è bene sapere che gli scienziati hanno sviluppato cipolle che non fanno piangere e che sono in commercio con il marchio Sunions e sono il risultato di oltre 30 anni di ricerca.