Scoperte le tracce della tempesta solare più potente mai registrata

Circa 14.300 anni fa, si verificò un evento cosmico dalla portata straordinaria, mai più registrata ad oggi. Si tratterebbe di una tempesta solare così tanto potente da lasciare dei segni piuttosto evidenti sulla Terra.

Gli scienziati hanno trovato delle prove di questa tempesta nei tronchi parzialmente fossilizzati di alberi antichi e nei nuclei scavati di ghiaccio millenario. Queste prove, alcune più evidenti di altre, andrebbero a suggerire che proprio nel 12350 a.C. si è verificato un evento spaziale di grandi dimensioni.

Tempesta solare del 12350 a.C.: il fenomeno estremo che ha riscritto la storia climatica

A confermare ciò, è stato un nuovo studio basato per lo più sul modello di climatologia sviluppato appositamente per questo e chiamato SOCOL.14C-EX. “Rispetto al più grande evento dell’era satellitare moderna, la tempesta di particelle del 2005, l’antico evento del 12350 a.C. è stato oltre 500 volte più intenso, secondo le nostre stime“.

Sono queste le parole utilizzate dalla fisica spaziale Ksenia Golubenko, dell’Università di Oulu in Finlandia. La tempesta solare verificatasi nel 12350 a.C. sarebbe stata diversa da tutte le altre avvenute in precedenza e anche dopo ed è proprio per questo che il team ha avuto bisogno di progettare un modello, al fine di poter comprendere meglio questo fenomeno.

Così come spiega Ksenia Golubenko, l’evento antico del 12350 a.C. è l’unico evento estremo di particelle solari noto al di fuori dell’Olocene, gli ultimi circa 12.000 anni di clima caldo stabile. “Il nostro nuovo modello supera l’attuale limitazione all’Olocene ed estende la nostra capacità di analizzare i dati del radiocarbonio anche in condizioni climatiche glaciali”, ha aggiunto Ksenia Golubenko.

I ricercatori hanno così testato il modello sull’evento verificatosi nel 774 d.C. e poi ancora per analizzare i dati del 12350 a.C., studiandone l’intensità, la tempistica e l’impatto della tempesta, confermando che si è trattato della più grande tempesta di particelle solari che abbiamo mai conosciuto.