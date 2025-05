Dalla Cornovaglia al Mediterraneo: torna alla luce un’antica rete commerciale

Le principali civiltà del Mediterraneo orientale intorno al 1300 a.C. si svilupparono nel momento in cui iniziarono ad utilizzare il bronzo in modo più diffuso per realizzare utensili, armi e gioielli. Il bronzo altro non è che una lega di rame e di stagno ed era facilmente reperibile nell’antichità, un po’ meno lo stagno considerato un elemento raro.

Questo ha fatto sorgere degli interrogativi, ovvero gli archeologi pare si fossero chiesti dove le società dell’età del bronzo del Mediterraneo si procurassero lo stagno per il loro bronzo. A distanza di tanti anni, un gruppo di archeologici pare abbia risolto questo mistero e lo hanno fatto analizzando scientificamente minerali e manufatti provenienti da ogni parte d’Europa.

Portata alla luce un’antica rete commerciale, ecco cosa hanno scoperto alcuni ricercatori

I ricercatori hanno così stabilito che lo stagno proveniente dagli abbondanti giacimenti di Cornovaglia e Devon era commercializzato nel Mediterraneo più di 3 mila anni fa. A parlare è stato il dott. Benjamin Roberts, professore associato di archeologia presso l’Università di Durham, il quale ha riferito che si tratta della prima merce ad essere esportata in tutto il continente nella storia britannica.

“Il volume, la consistenza e la frequenza della scala stimata nel commercio dello stagno sono molto più grandi di quanto si immaginasse e richiedono una prospettiva completamente nuova su ciò che i minatori e i mercanti dell’età del bronzo erano in grado di realizzare“. Questo ancora quanto aggiunto dal professore.

I risultati dello studio sono stati piuttosto soddisfacenti, ovvero gli autori sono stati in grado di stabilire che lo stagno della Cornovaglia era commercializzato nel Mediterraneo orientale e che un’intera catena di comunità interconnesse lo stagno, trasportava lo stesso attraverso i fiumi della Francia, attraverso la Sardegna, lungo le Isole del Mediterraneo al largo di Cipro e poi fino alle coste di Israele.