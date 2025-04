Giornata della Terra 2025: i traguardi ambientali che meritano di essere celebrati

Il 22 aprile ricorre la Giornata della Terra che ci porta inevitabilmente a riflettere su un punto molto importante per tutti noi, ovvero il benessere del nostro pianeta. Ad ogni modo, quest’anno tutto sembra essere diverso, perché si celebra il successo incentrato sulla Terra.

Dagli Stati Uniti arrivano segnali di speranza per il futuro. Infatti, negli ultimi tempi, il Paese sembra aver ottenuto dei risultati molto importanti in termini di sostenibilità ambientale. Alcuni sono stati dei cambiamenti simbolici, altri più significativi ma comunque si sono registrati progressi decisivi che hanno avuto un certo impatto sugli ecosistemi, sul clima e sulla salute pubblica.

Traguardi ambientali e successi, ecco cosa si festeggia con la Giornata della Terra

Nel corso del 2024 si è ottenuto un grande successo in termini di energia solare. L’utilizzo dell’energia pulita è cresciuto in tutti gli Stati Uniti ed a confermare questa crescita importante sono stati i dati governativi. L’Energy Information Administration prevede che il solare rappresenti la maggior parte della nuova generazione di energia elettrica fino al prossimo 2026.

I pannelli solari non vengono installati più solo sui tetti e questo è un cambiamento importante che riflette un po’ l’intero atteggiamento del pubblico. Nel 2024 un altro traguardo è stato raggiunto, ovvero progressi nella conservazione della fauna selvatica. Un’altra importante svolta si è poi verificata nel fiume Klamath in California. Per la prima volta in oltre 100 anni il salmone reale è tornato a riprodursi nel corso superiore del fiume.

Tutto ciò è avvenuto dopo la rimozione di ben quattro dighe che per tanto tempo avevano bloccato l’accesso alle zone di riproduzione. E’ stato anche segnalata una riduzione del buco dell’ozono in Antartide e questo rappresenta un segnale che decenni di cooperazione globale oggi stanno dando i loro frutti.

Gli scienziati stimano che lo strato di ozono tornerà alle condizioni precedenti al 1980 entro il prossimo 2066. Nonostante i successi, il lavoro però non è finito, ma bisognerà lavorare per ottenere altri risultati. La Giornata della Terra esiste anche per questo per celebrare i risultati e per progettare nuovi interventi.