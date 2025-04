Individuata una connessione tra le TAC e i nuovi casi di cancro

Sono sempre di più gli americani che si sottopongono ogni giorno alla tomografia computerizzata, ovvero la TAC e nonostante questa sia una tecnologia che in molti casi salva vite umane, secondo alcuni scienziati ci sarebbe anche dell’altro. Molti scienziati nell’ultimo periodo sarebbero preoccupati per l’aumento del rischio di cancro causate da basse doti di radiazioni ionizzanti.

A livello individuale si esclude che il rischio di sviluppare un cancro in seguito ad una TAC sia minima e di conseguenza i pazienti non dovrebbero in alcun modo avere timore nel sottoporsi a questo esame. D’altronde il numero di esami TC ogni anno è aumentato di oltre il 30% negli Stati Uniti, rispetto al 2007 ma i ricercatori lanciano un altro allarme.

Esposizione a radiazioni: i rischi legati all’uso delle TAC secondo gli esperti

In base a quanto riferito, sembra che siano tanti i test non autorizzati che stanno in qualche modo esponendo le persone a radiazioni non necessari e pur sempre pericolose. Secondo quanto riferito da un team di ricercatori, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i bassi livelli di radiazioni ionizzanti che vengono emanati dalle TAC potrebbero essere responsabili del 5% di tutte le nuove diagnosi di cancro.

“La TC salva spesso vite umane, ma i suoi potenziali danni vengono spesso trascurati e anche rischi di cancro molto piccoli possono portare a un numero significativo di tumori futuri, dato l’enorme volume di utilizzo della TC negli Stati Uniti“. Queste le parole dichiarate dal team internazionale di analisti, guidato dall’epidemiologa Rebecca Smith-Bindman dell’Università della California, San Francisco.

Ovviamente si tratta di ipotesi e di rischi ipotetici questo non vuol dire che poi avverrà. “Qualsiasi rischio derivante da una TAC su un paziente malato è probabilmente molto inferiore al rischio della malattia di base“. Queste ancora le parole dichiarate da Cynthia McCollough esperta di imaging TC ed ex presidente dell’American Association of Physicists in Medicine.