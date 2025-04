Scoperto un altare che potrebbe svelare nuove verità sulla cultura Maya

Un gruppo di archeologi che lavora in un’antica città Maya ha portato alla luce un altare misterioso che pare risalga a 1.700 anni fa, con decorazioni piuttosto sgancianti ma dal contenuto macabro. Il ritrovamento è avvenuto a Tikal, una città Maya in rovina che si trova nell’odierno Guatemala e stando a quanto riferito dagli archeologi pare che le decorazioni non siano opera dei Maya.

Molto probabilmente si tratta di un’opera di artisti formatisi a 1010 chilometri di distanza, a Teotihuacan, una città che si trova vicina all’odierna Città del Messico che ha avuto un’influenza molto forte su tutta la regione. Prima di questa scoperta pare che gli archeologi sapessero che le due culture avevano comunque interagito tra di loro.

Venuto alla luce un altare misterioso

L’altare in questione è abbastanza ritoccato, presenta due corpi sepolti sotto, e questo confermerebbe che i ricchi leader di Teotihuacan arrivarono a Tikal e crearono delle repliche di strutture rituali che sarebbero esistite nella loro città natale. Questo sostanzialmente quanto dichiarato da Stephen Houston, il professore alla Brown University specializzato nella cultura Maya.

“Questa nuova scoperta rafforza fortemente l’idea che non si sia trattato di contatti superficiali o di mero commercio. Si è trattato di forze belligeranti che hanno costruito un’enclave vicino al palazzo reale locale”, ha aggiunto ancora l’esperto. Houston e gli altri ricercatori hanno iniziato a scavare nel sito esattamente nel 2019, in seguito ad alcune scansioni dell’area che avevano rilevato la presenza di queste strutture.

“Solo una parte di questo palazzo è visibile in superficie. Il resto, e soprattutto gli strati più profondi, sono accessibili solo attraverso tunnel scavati dagli archeologi”. Queste le parole di Houston. È stato, quindi, durante le indagini che i ricercatori hanno scoperto questo altare il quale presenta ancora deboli contorni di una persona con un copricapo piumato su ogni pannello e tracce di colori abbastanza vivaci, come il rosso, il nero ed il giallo. Una cosa è certa, ovvero che sotto l’altare vennero sepolti due corpi, quello di un uomo adulto e l’altro di un bambino di età compresa tra i 2 ed i 4 anni, sepolto in una posizione seduta molto vicina a Teotihuacan piuttosto che a Tikal.