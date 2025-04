Un’indagine ha scoperto cambiamenti marini nell’Oceano Antartico

Un’indagine multidisciplinare su larga scala sugli ecosistemi nel settore indiano orientale dell’Oceano Antartico ha scoperto dei cambiamenti marini. L’indagine è stata condotta dalla nave da ricerca giapponese Kaiyo-maru durante l’estate australe 2018-2019. Questa è la prima indagine su una vasta scala condotta nella zona dal 1996.

Il Krill è considerato ad oggi la più grande biomassa animale in natura sulla Terra ed è anche un’importante specie preda per le balene con fanoni e gli uccelli marini e questo lo rende una specie chiave nell’ecosistema marino antartico. La pesca del krill antartico è iniziata nel settore dell’Oceano Indiano negli anni 70 ed è poi diventata una specie bersaglio nell’Oceano Antartico. Scopriamo di più.

Oceano Antartico: le esplorazioni scientifiche interessano il settore orientale

A partire dagli anni 90 poi, la pesca principale è stata nel settore dell’Oceano Atlantico e la ricerca e le indagini si sono concentrate in questo settore. Non sono state condotte indagini su larga scala sul krill antartico nel settore orientale dell’Oceano Indiano, a sud del continente australiano, questo quanto è emerso dal sondaggio australiano BROKE del 1996.

Il sondaggio ha incluso delle osservazioni oceanografiche utilizzando dei sensori CTD, ovvero conduttività, temperatura e batimetria. Durante l’estate australe 2018-2019 è stata condotta un’indagine multidisciplinare su larga scala sull’ecosistema nel settore indiano orientale dell’Oceano Meridionale dalla nave da ricerca giapponese Kaiyo-maru. Rispetto al 1996, il confine meridionale della Corrente Circumpolare nella parte orientale dell’area di studio si è spostato di 50-120 km verso sud e la temperatura dell’acqua è aumentata.

Questa prima indagine multidisciplinare su larga scala condotta sugli ecosistemi in circa 20 anni ha rivelato cambiamenti significativi nell’ambiente marino così come nella distribuzione degli organismi in questa area. Si prevede che i risultati di questa indagine verranno utilizzati per la ricerca accademica sui cambiamenti climatici e degli ecosistemi marini e per diversi scopi da parte di organizzazioni internazionali come la CCAMLR.