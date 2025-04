Scoperto il misterioso mondo sonoro di Marte

Nonostante rispetto a tanti decenni fa si sappia tanto su Marte, sono sempre tante le domande che ci poniamo sul Pianeta Rosso. Qualcuno si chiede se sia possibile coltivare del cibo su Marte, altri ancora se c’è acqua e se possiamo sopravvivere su questo pianeta. Poco tempo fa ci si è posti un’altra domanda, ovvero che suono fa Marte?

A darci una risposta è stato il rover Perseverance della NASA che studia Marte dal 2021 il quale ha fornito agli scienziati un’idea su quello che è il vero suono di Marte. Scopriamo di più sul Pianeta Rosso.

Che suono fa su Marte? Ecco cosa ha svelato la NASA

Secondo la NASA, su Marte il suono impiegherebbe più tempo per raggiungere le nostre orecchie rispetto alla Terra. Il motivo è da addebitare al fatto che Marte è un pianeta più freddo. La temperatura in media è di -63°C ed il suono viaggerebbe a circa 540 mph rispetto ai 760 mph sulla Terra.

Inoltre, la NASA ha affermato che il suono sarebbe più silenzioso su Marte e questo perché l’atmosfera del Pianeta Rosso sarebbe circa 100 volte meno densa di quella della Terra. E’ la temperatura che cambia quindi il comportamento delle onde sonore, nel tragitto tra la sorgente ed il timpano.

Su Marte si potevano udire a distanza solo dei suoni di tonalità più bassa. Il motivo, sempre secondo la NASA, è da addebitare al fatto che l’atmosfera di Marte è composto per il 96% da anidride carbonica, che per chi non lo sapesse va ad assorbire maggiormente i suoni acuti. Il rover, che è composto da due microfoni, hanno registrato il vento marziano.

Nello specifico, è stato utilizzato il microfono della SuperCam di Perseverance ed un secondo microfono sul telaio del rover. Gli scienziati affermano che il suono su Marte non sarebbe diverso da quello sulla Terra, ma più debole, ovattato e impiegherebbe più tempo a raggiungerci. “Marte è molto silenzioso a causa della bassa pressione atmosferica”. Questo quanto affermato da Baptiste Chide del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico, coautore dello studio.