Kazakistan al centro dell’attenzione globale: individuato un grande giacimento di terre rare

Proprio alla vigilia del primo vertice Asia-Centrale-Unione Europea, il Kazakistan ha annunciato una scoperta davvero sorprendente. Si tratterebbe di vasti giacimenti di terre rare e proprio per questo momento la notizia ha subito fatto il giro del mondo. Il vertice ha avuto inizio lo scorso 3 aprile, proprio nella città uzbeka di Samarcanda, ed allo stesso hanno preso parte i leader degli Stati dell’Asia Centrale, del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il vertice ha un solo obiettivo, ovvero approfondire le relazioni commerciali e di investimento, insieme ai cinque Stati dell’Asia centrale, sfruttando in questo modo l’interesse dei leader regionali nel diversificare le loro opzioni attraverso lo sviluppo della rotta commerciale del Corridoio di Mezzo.

Nuovo giacimento di terre rare in Kazakistan: una scoperta di importanza strategica per l’economia futura

Il Kazakistan ha così scoperto il suo più grande giacimento di terre rare, che conterrebbe almeno un milione di tonnellate di elementi che ad oggi sono considerati di vitale importanza per l’economia del futuro. Ad affermare tale concetto è stato lo scorso mercoledì il paese dell’Asia centrale.

“Ad oggi, si tratta del più grande giacimento di terre rare in Kazakistan“. Sono queste le parole dichiarate all’AFP un portavoce del Ministero dell’Industria. Il giacimento in questione conterrebbe al proprio interno cerio, lantanio, neodimio e ittrio. Come già anticipato, l’annuncio è stato effettuato alla vigilia del primo vertice UE-Asia centrale.

Stando alle previsioni effettuate dal Ministero dell’Industria del Kazakistan, quantità potenziale di risorse di questo giacimento, chiamato al momento Nuovo Kazakistan, potrebbe aumentare ancora e arrivare pure ben oltre 20 milioni di tonnellate. Purtroppo però ci sarebbe un inconveniente, ovvero il fatto che il Kazakistan ad oggi non ha la tecnologia adatta per poter sfruttare i suoi giacimenti di terre rare e per questo motivo sta cercando investimenti stranieri.