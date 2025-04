Le scimmie superano gli esseri umani nello jodel: scoperta nuova abilità dei primati

Secondo un recente studio, sembra che le scimmie siano molto più abili a cantare lo jodel degli esseri umani. Il trucco è da ricercare proprio all’interno della loro laringe, è questo quanto rivelato da un gruppo di scienziati pochi giorni fa. È stato appurato che le scimmie ululano e che così come quando questi animali fanno verso, i cantanti dello jodel passano da suoni a bassa frequenza a suoni ad alta frequenza.

Nello specifico, le scimmie ed i cantanti di jodel eseguono dei salti più grandi ed anche in modo più brusco, creando delle interruzioni che in qualche modo rimandano alle urla di Tarzan. Scopriamo di più.

Jodel delle scimmie: il canto straordinario che supera le capacità umane

Un essere umano che canta lo jodel, sarebbe in grado di riuscire a saltare un’ottava, andando così a raddoppiare la frequenza. Stando a quanto riferito da uno studio, le scimmie riescono a cantare tre ottave e mezza. Le scimmie avrebbero una sorta di trucchetto nella loro laringe che le porterebbe a battere gli umani nel fare lo jodel. È questo quanto spiegato dall’agenzia di stampa AFP Jacob Dunn, autore principale dello studio e docente presso l’Università Anglia Ruskin del Regno Unito.

I ricercatori hanno scoperto che le scimmie nello specifico hanno un paio di membrane in più che regalano una serie di tonalità, una quantità maggiore rispetto a quella che hanno gli uomini. Si pensa che questo possa essere un modo per le scimmie di comunicare tra di loro. Per la realizzazione del loro studio, i ricercatori hanno posizionato proprio sul collo di alcune scimmie dei sensori.

Si tratta di scimmie che vivono nel Santuario faunistico La Senda Verde, in Bolivia. Grazie a questi sensori i ricercatori hanno visto che cosa accadeva nella laringe delle scimmie urlatrici nere e dorate, delle scimmie scoiattolo, dei cappuccini crestati e delle scimmie ragno peruviane.

È emerso, dai dati raccolti, che la scimmia ragno era la migliore interprete di jodel, essendo riuscita a cantare ben quattro ottave. Lo studio è stato successivamente pubblicato sulla rivista Philosophical Transactions of the Royal society B.