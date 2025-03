Fibrosi cistica: un nuovo passo avanti nella lotta contro le infezioni

Owlstone Medical, leader mondiale nella Breath Biopsy ha annunciato proprio nelle scorse ore che la Cystic Fibrosis Foundation ha effettuato in investimento azionario molto importante fino a 2,3 milioni di dollari in Owlstone. L’obiettivo è sviluppare un breath test per la rilevazione di Pseudomonas aeruginosa nei pazienti che purtroppo sono affetti da fibrosi cistica.

Questo test dovrebbe essere basato sul respiro e dovrebbe avere l’obiettivo di giungere ad una diagnosi precoce di infezione da PA sia per il monitoraggio dell’infezione cronica nei pazienti con FC, con un’accuratezza diagnostica che si possa paragonare ai test di coltura dell’espettorato.

Nuove frontiere per la diagnosi della fibrosi cistica: Owlstone sviluppa un test rivoluzionario

Il test sarà sviluppato anche per un altro obiettivo, ovvero distinguere la PA dallo S.aureus e da altri batteri patogeni respiratori comuni che si trovano nei polmoni delle persone affette da fibrosi cistica. Si tratta purtroppo di una malattia genetica progressiva che colpisce purtroppo oltre 105.000 individui in tutto il mondo.

La malattia è causata da un’eccessiva produzione di muco che va ad intrappolare i patogeni nei polmoni, causando infezioni polmonari molto gravi che possono arrivare addirittura ad un’insufficienza respiratorio. Inizialmente i ricercatori dovranno concentrarsi sulla PA cronica in modo da poter stabilire una prova scientifica di principio e poter individuare i VOC nell’alito e identificare l’infezione polmonare.

I dati in questione dovranno poi essere utilizzati nella fase del monitoraggio a lungo termine dell’infezione. “L’esperienza di Owlstone nella rilevazione delle malattie infettive basata sul respiro attraverso progetti con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Fondazione Gates e altri partner, supportata dalla nostra piattaforma proprietaria per la biopsia del respiro , pone Owlstone in una posizione eccellente per contribuire a migliorare i risultati per i pazienti affetti da fibrosi cistica infettati da Pseudomonas aeruginosa”.

Questo quanto dichiarato da Billy Boyle, il co-fondatore e CEO, Owlstone Medical. Quest’ultimo ha fatto sapere ancora che i dati dello studio in questione verranno inseriti nel Breath VOC Atlas di Owlstone e saranno utilizzati ancora in successivi studi clinici e analisi per supportare ulteriori sviluppi di biomarcatori e test.