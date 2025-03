Funghi a rischio estinzione: cosa sta cambiando negli ecosistemi

Negli ultimi decenni, sono aumentate le minacce per i funghi e l’allarme è stato lanciato proprio qualche giorno fa dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Purtroppo a causare questa situazione sono stati diversi fattori tra i quali la deforestazione, l’agricoltura e gli incendi provocati anche da un clima sempre più strano e incerto.

Sulla base dell’ultimo aggiornamento dell’autorevole Lista rossa delle specie minacciate dell’IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura), sarebbero almeno 411 le specie di funghi che rischiano l’estinzione su 1.300 varietà. Scopriamo di più sull’argomento.

Si rischia l’estinzione di diverse specie di funghi, ecco i possibili danni

È stata effettuata una valutazione dall’autorità mondiale sullo stato del mondo naturale, su una frazione di circa 150 mila specie di funghi registrate fino ad oggi, su una stima di 2,5 milioni sulla Terra. “I funghi sono gli eroi misconosciuti della vita sulla Terra, costituiscono il fondamento stesso degli ecosistemi sani, eppure sono stati a lungo trascurati”, questo quanto dichiarato dal direttore generale dell’IUCN Grethel Aguilar.

“Ora è il momento di trasformare questa conoscenza in azione e salvaguardare lo straordinario regno fungino, le cui vaste reti sotterranee sostengono la natura e la vita così come le conosciamo“. Questo ancora quanto aggiunto dal direttore generale. Secondo il professor Anders Dahlberg, i funghi, nonostante vivono sottoterra e all’interno del legno, hanno una ripercussione sulla vita in superficie che in qualche modo dipende da loro.

“Man mano che perdiamo i funghi, impoveriamo i servizi ecosistemici e la resilienza che forniscono, dalla resistenza alla siccità e agli agenti patogeni nelle colture e negli alberi, all’immagazzinamento del carbonio nel suolo“. Queste le parole dichiarate dal micologo svedese. Insomma, l’importanza dei funghi è indiscutibile, molti di questi sono commestibili, utilizzati nella produzione di alimenti e bevande, compresa la fermentazione e costituiscono anche la base di molti medicinali.

Ad essere minacciate per lo più sono i funghi porcini, i finferli ed altre specie che si consumano a tavola. A minacciare i funghi è stato anche l’utilizzo di azoto e ammoniaca rilasciati dai fertilizzanti e l’inquinamento dei motori. “Il taglio raso delle foreste secolari è particolarmente dannoso, poiché distrugge i funghi che non hanno il tempo di ristabilirsi con la rotazione forestale”.