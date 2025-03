Allarme sanitario: un’epidemia di morbillo si diffonde rapidamente in Ohio

Le autorità sanitarie dell’Ohio hanno confermato il verificarsi di un’epidemia di morbillo nel Paese, dichiarando che il contagio avrebbe coinvolto 10 persone nella Contea di Ashtabula, ai confini con la Pennsylvania. Di queste, 9 sarebbero collegate a un soggetto non vaccinato, segnalato la settimana precedente come primo caso di morbillo nell’Ohio, in riferimento al 2025.

Un altro caso si è verificato nella Contea di Knox, nella zona centrale dello Stato: qui, un turista avrebbe esposto alla malattia i residenti nel luogo e nelle contee circostanti. Nessuno dei soggetti contagiati risultava vaccinato. Il comunicato dei funzionari sanitari dell’Ohio giunge proprio nel momento in cui il numero di casi di morbillo relativo al 2025 ha già oltrepassato il calcolo complessivo del 2024.

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, 378 persone su 18 Stati, avrebbero contratto la malattia, con un aumento di casi in Texas e in New Mexico. Il dott. Bruce Vanderhoff, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ohio, non si è mostrato sorpreso di fronte alla rapida diffusione del morbillo nel Paese, visto l’andamento dell’epidemia negli altri Stati.

Epidemia di morbillo: l’importanza delle vaccinazioni

Il morbillo è una patologia molto grave e, in alcuni casi letale, ma si potrebbe evitare quasi completamente con la vaccinoprofilassi. Vanderhoff ha, pertanto, invitato tutti i genitori dell’Ohio a vaccinare i propri figli, poiché l’insorgenza della malattia nei bambini piccoli. Questo morbo esantematico si diffonde molto velocemente e ogni caso può determinare l’insorgenza di altri 12-18 casi nei soggetti non vaccinati.

Secondo le autorità sanitarie dell’Ohio, era prevedibile che l’epidemia raggiungesse lo Stato, visto il calo preoccupante delle vaccinazioni infantili. I dati relativi al vaccino MPR (contro morbillo, parotite e rosolia) nei bambini dell’asilo in Ohio, hanno registrato una diminuzione dall’89,2% nel 2023/2024 all’88,3% nell’attuale anno scolastico. Non è la prima volta, tra l’altro, che si verifica un focolaio di morbillo in Ohio: già nel 2022 sono stati acclarati 90 casi, di cui 85 nella zona centrale del Paese.

Tuttavia, come accennato in precedenza, non si tratta dell’unico Stato colpito dall’epidemia: anche in Kansas sono stati confermati 23 casi. Il contagio ha coinvolto prevalentemente soggetti di età inferiore ai 18 anni, tra cui 6 bambini di età pari o inferiore ai 4 anni e 15 individui tra i 5 e i 17 anni. La maggior parte di queste persone non era vaccinata.